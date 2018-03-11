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«Актобе» с молодыми игроками и дублерами победил «Кайсар»
Футболисты «Кайсара» проиграли «Актобе» в первом туре казахстанской
Футболисты «Кайсара» проиграли «Актобе» в первом туре казахстанской
Игра проходила сегодня, 11 марта, в Кызылорде и завершилась со счетом 0:1.
Автором победного гола «Актобе» стал полузащитник Асланбек Какимов, который на 75-й минуте реализовал пенальти..
В этом матче «Актобе» играл дублерами и игроками из прошлогоднего состава, так как клубу пока не может регистрировать новичков
В следующем туре «Кайсар» 17 марта на своем поле примет «Акжайык», а «Актобе» в гостях встретится с «Иртышом».