Капитан «Реала» во время матча сбежал в туалет
Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сбежал в туалет во время матча чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром». Об этом сообщает Marca.
Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сбежал в туалет во время матча чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром». Об этом сообщает Marca.
На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля. Футболист подбежал к главному судье,
На послематчевой конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что футболист бегал в туалет. «Он немного обделался. Серхио надо было срочно в туалет, поэтому он убежал в раздевалку и вскоре вернулся на поле», — пояснил он.
Сам Рамос в Twitter также подтвердил случившееся: «Природа зовет. Сходил
«Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 2:1. Клуб занимает третье место в таблице чемпионата Испании, имея в активе 57 очков. Лидирует «Барселона» с 72 очками.