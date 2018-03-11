«Актобе» могут объявить банкротом. Смаков рассказал о долгах клуба
Генеральный директор «Актобе» Самат Смаков рассказал о перспективах развития сложной ситуации, в которой оказался клуб.
Генеральный директор «Актобе» Самат Смаков рассказал о перспективах развития сложной ситуации, в которой оказался клуб.
— Самат Кабирович, начнем разговор сразу о долгах клуба. Много ли их?
— Задолженности тянутся уже с 2014 года по 2017 год. Долги есть не только перед футболистами, но и за 2017 год — перед поставщиками, которые предоставляли разные услуги для команды.
— Можете назвать фамилии? Перед кем должен «Актобе»?
— Игроков, кому мы должны, очень много. За 2017 год должны полностью всему составу, включая и весь персонал. За 2016 год долги имеются только перед тренерским штабом и
— Вы лично с
— Да, конечно. Я звонил ребятам, они спрашивали: «Когда будет?», «Писать, не писать?». Я попросил, чтобы пока не писали, что нужно подождать. Зная меня, люди готовы ждать под мои личные гарантии. В ближайшее время, я думаю,
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— Так как бюджет утвержден, бюджетные деньги мне уже никто не добавит. Сейчас руководство Актюбинской области ищет различные выходы из ситуации. Хотя, честно говоря, вижу только один выход — найти спонсоров, людей, которые хотят помочь нашему клубу. Если не найдем спонсоров, то город может остаться без футбольного клуба «Актобе» — он может быть объявлен банкротом. Конечно, этого не хочется, я очень не хочу допустить этого. Но таковы законы, тем более клуб стоит на приватизации. А кто захочет выкупать клуб с долгами? Если ситуация не изменится, клуб будет объявлен банкротом. Тогда все вышеперечисленные футболисты, которые зарабатывали своим трудом, останутся без своих денег. Ищем выходы, общаюсь с футболистами. Каждый день я ищу выходы.
— Как обстоят дела с долгами перед бывшими игроками команды — Витором Жуниором и Неманьей Николичем? В сети ходят слухи, что футболисты подали заявление в ФИФА?
— По Витору пришла бумага. Как раз в этот момент у клуба был арестован счет. Мы никак не могли произвести оплату, пришлось находить наличными деньги через своих друзей. Я лично обратился ко всем своим друзьям, собрали сумму. Мы нашли эти деньги и отправили по банковскому счету, который указал либо он сам, либо его агент. Теперь они нам звонят, «нет, вы не туда отправили, надо на другой адрес». Я понимаю, что это игра, специально не идут в банк, может быть, они так хотят отомстить «Актобе». За что? Не знаю. Но деньги давно уже в Бразилии, а ответа никакого нет. Мы все копии отправили и в ФИФА, и в Федерацию футбола Казахстана, показав, что мы все оплатили. Теперь ФИФА нужна бумага от Витора, что никаких претензии не имеется, что клуб рассчитался с ним. Но Витор не выходит на связь. Мы уже подключили всех бразильцев, наших друзей. Звонил сам Маркос Пиззелли. Попросили Антонио Оливейру, который раньше играл в «Тереке» и в Павлодаре. А там все время
— Что можете сказать о запрете на регистрацию игроков? Когда снимут «трансферный бан»?
— Тяжело будет снять запрет в течение ближайшего времени. Ближайшие два тура играть будет молодежный состав нашей команды. Благо, есть после двух туров пауза. До 3-го тура есть еще время, но судя по тому письму, которую прислал УЕФА, нам будет очень тяжело. Потому что «Актобе» давно у них на слуху, сколько писем там лежит в отношение нас! Видимо, решили всем наглядно продемонстрировать, что так делать нельзя, хотят проучить. Как раз в этот момент попал наш клуб. Они нас не допускают до лета, до следующего трансферного окна. Если это так, то до лета команда будет играть молодежным составом. Сейчас стоит вопрос о возможной моей поездке в Швейцарию, в
— А если запрет не снимется до лета, что тогда будет?
— Если запрет не снимется, здесь тогда другой вопрос. Игроки подписаны — казахстанцы и легионеры, команда уже укомплектована. Мы уже им должны за
— Болельщики в социальных сетях желают вам удачи. Скорейшего выхода из ситуации. Поддерживают.
— Спасибо. Вот местные сейчас будут играть. Многие болельщики говорят: «Пусть лучше местные играют», вот сейчас и посмотрим. Пусть местные играют, это для них шанс проявить себя. Доказать тренерскому штабу. Посмотрим, в каком состоянии находится актюбинский футбол.
— Сможет ли Центральный стадион принять первый домашний матч?
— Центральный стадион под вопросом. Как всегда, беда не приходит одна. Вроде и морозов сильных не было в Актобе. Но на стадионе одна из труб вышла из строя — замерзла. Уже и технику из аэропорта привезли, но отогреть не получилось. Специалисты занимаются. Не могу на сто процентов сказать, что первый домашний матч состоится в Актобе. Нет никаких гарантий. Пока о переносе матча разговора не было. Я думаю, после второго тура ситуация прояснится.