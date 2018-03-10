Фанаты пытались напасть на футболистов «Лилля» на поле после матча с «Монпелье»

Источник: AFP 2018

Субботний матч в Лилле завершился со счетом 1:1. Хозяева, не сумевшие победить в шестом туре подряд, с 28 очками занимают 19-е место в турнирной таблице, рискуя покинуть высший дивизион чемпионата Франции впервые с 2000 года. По окончании встречи несколько болельщиков прорвались на поле и попытались ударить игроков. По сообщению агентства Франс Пресс, еще около сотни фанатов пытались прорваться в подтрибунный тоннель, но были сдержаны стюардами.

«Если наши фанаты думают, что физическое воздействие на игроков поможет улучшить ситуацию, могу сказать им, что они ошибаются. Это не поможет нашей команде стать лучше», — заявил главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье, под руководством которого «доги» одержали две победы в десяти матчах с конца декабря, когда он сменил у руля команды Марсело Бьелсу.