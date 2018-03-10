Фанаты пытались напасть на футболистов «Лилля» на поле после матча с «Монпелье»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто на самом деле выигрывает в «государственные» лотереи
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Путин отказался называть Пригожина своим другом
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Зенит
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина
Беневенто
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Арсенал
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Генгам
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Сельта
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Кан
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Марсель
Футбол. Зарубежный
10.03
Малага0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
10.03
Верона1
Кьево0
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»
Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
11:39 (мск), источник: Р-Спорт

Фанаты пытались напасть на футболистов «Лилля» на поле после матча с «Монпелье»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Фанаты «Лилля» прорвались на поле и пытались атаковать футболистов любимого клуба после матча 29-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», сообщает агентство Рейтер.

Источник: AFP 2018

Субботний матч в Лилле завершился со счетом 1:1. Хозяева, не сумевшие победить в шестом туре подряд, с 28 очками занимают 19-е место в турнирной таблице, рискуя покинуть высший дивизион чемпионата Франции впервые с 2000 года. По окончании встречи несколько болельщиков прорвались на поле и попытались ударить игроков. По сообщению агентства Франс Пресс, еще около сотни фанатов пытались прорваться в подтрибунный тоннель, но были сдержаны стюардами.

«Если наши фанаты думают, что физическое воздействие на игроков поможет улучшить ситуацию, могу сказать им, что они ошибаются. Это не поможет нашей команде стать лучше», — заявил главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье, под руководством которого «доги» одержали две победы в десяти матчах с конца декабря, когда он сменил у руля команды Марсело Бьелсу.

«Лилль» четырежды становился чемпионом страны, а последний титул завоевал в 2011 году. В том же сезоне клуб выиграл шестой в своей истории Кубок Франции.

Лилль 1:1
Первый тайм: 1:0
Монпелье
10.03.2018, 22:00 основной раунд: 29-й тур Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Кристоф Гальтье Мишель Дер Закарян
Голы
41′ Николя Пепе 19
24 Жером Руссийон 63′
Составы
Майк Меньян 16
Хуниор Алонсо 3
Адама Сумаоро 5
Куадио Дабила 22
Фоде Балло-Туре 25
Ибраим Амаду 6
Тиагу Майа 20
Николя Пепе 19
32′ 52′ Ясин Бензиа 10
Бубакари Сумаре 24
65′ Луиз Араужу 11
87′ Тиагу Мендес 23
72′ Лебо Мотиба 18
Эсекиэль Понсе 9
40 Бенжамен Леконт
2 Рубен Агилар
3 Даниэль Конгре 34′
4 Виторину Илтон
5 Педру Мендеш 87′
24 Жером Руссийон
7 Поль-Бастьен Лан
9 Нанитамо Иконе
13 Эйе Скири 37′
6 Саломон Самбия
18 Исаак Мбенза 62′
29 Казимир Нинга
19 Сулейман I Камара 61′
14 Джованни Сьо
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 4
3 Угловые 6
17 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Себастьен Морейра (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лилль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Лидировали-лидировали, да не вылидировали. Россия - четвертая
Титул сдал. Гарсия победил Липинца
Технический космос юниорки. Загитовой с Медведевой и не снилось
Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады
«Питтсбург» проиграл «Торонто», Малкин отметился передачей
Игра в «-11». Ради этого «Тосно» и «Рубин» отправили в Саранск
Тутберидзе совершает прорыв и в мужском фигурном катании
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь