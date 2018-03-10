Уйти нельзя остаться. Неймар больше не хочет играть в «ПСЖ»
Бразильца сватают и в «Реал», и в «Барселону». Но отпустят ли его катарские хозяева парижан?
Бразильца сватают и в «Реал», и в «Барселону». Но отпустят ли его катарские хозяева парижан?
ПРОСТОР ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ
Поражение «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов стало прекрасным поводом для спекуляций относительно будущего Неймара. Через несколько дней после победы мадридцев в Париже каталонская Mundo Deportivo поспешила сообщить: «Неймар в ярости
Следующий шаг сделала мадридская пресса. «Неймар не хочет возвращаться в Париж! Этой строго секретной информацией он поделился с членами своей семьи и попросил отца начать работу по переходу из “ПСЖ” в “Реал”, где он мечтает оказаться следующим летом». Такими словами сегодня встретило читателей столичное издание ABC. Сразу возникает справедливый вопрос, как ABC стало обладателем этих секретных сведений, но в информационной войне, которую затеяли вокруг фигуры Неймара в Испании, все средства хороши.
ИСТИНА
Общее (и, скорее всего, правдивое) в этих двух взглядах одно — Неймар разочарован в «ПСЖ». Еще в ноябре
МЕЧТЫ О «ЗОЛОТОМ МЯЧЕ»
К марту у Неймара накопилось много претензий к французской столице. То его освистывают свои же болельщики, в большинстве своем взявшие сторону Кавани в конфликте с пенальти. То уровень соперников в Лиге 1 для него недостаточно высок — конкурентов у «ПСЖ» практически нет, прошлогодний «Монако» ушел с молотка. Мечты бразильца о «Золотом мяче» одними голевыми рекордами в чемпионате Франции не реализовать — нужна была награда посерьезнее. Но и о ней пришлось забыть:
КУДА ИДТИ, ЗАЧЕМ ИДТИ
Если предположить, что Неймар действительно летом будет форсировать свой уход, то в вариант с переездом в Мадрид верится куда больше, чем в сценарий второго пришествия в Барселону. Для начала сам бразилец сделал все, чтобы сжечь мосты между ним и каталонской столицей. Назвал президента Бартомеу и его кабинет непорядочными людьми, сказал, что будет судиться с «Барсой»
А вот «Реал» давно ждет возможности заполучить Неймара к себе. Да, мадридцы не планировали никаких наступательных действий до лета 2019 года, потому что переход бразильца может стоить «Королевскому клубу» 400 миллионов евро. Тем не менее, некоторые источники недавно утверждали, что хорошие отношения президентов двух клубов, а также заинтересованность парижан в одном португальском игроке испанцев, могут сыграть на руку этой сделке. Есть все основания полагать, что, если «Реалу» предложат обмен Роналду на Неймара, Флорентино Перес не будет думать дважды.
ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
Любопытно, что в жизни Неймара уже было две точки пересечения с «Реалом». Marca вспомнила о том, как в 14 лет бразильский футболист приехал в Мадрид вместе с отцом и агентом Вагнером Рибейру. Задача у всех была одна — произвести впечатление на «Королевский клуб» и подписать с ним контракт. На первой же тренировке Ней познакомился с ровесником Дани Карвахалем, а всего в столице провел две недели. Тренеры остались им довольны, но 60 тысяч евро, которые Рибейру попросил за переход своего клиента, остудили пыл «Реала» — и Неймар вернулся в Бразилию. Во второй раз их пути пересеклись в 2013 году — тогда в
ЧТО С КАТАРОМ?
Если только Неймара вообще отпустят катарские хозяева «ПСЖ».
Источником последних новостей на этот счет стала все та же каталонская газета Mundo Deportivo, в осведомителях которой значится близкий друг катарского шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Итак, ни президент «ПСЖ», ни шейх Катара и слышать ничего не хотят о том, чтобы продавать Неймара этим летом. Они, конечно, создают впечатление людей, готовых выбросить на ветер миллиард евро, как за последние
В любом случае, запятую в предложении «уйти нельзя остаться» по отношению к Неймару будут ставить именно они.