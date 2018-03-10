Уйти нельзя остаться. Неймар больше не хочет играть в «ПСЖ»

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОСТОР ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ

Поражение «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов стало прекрасным поводом для спекуляций относительно будущего Неймара. Через несколько дней после победы мадридцев в Париже каталонская Mundo Deportivo поспешила сообщить: «Неймар в ярости из-за перехода в «ПСЖ». Он скучает по бывшим партнерам, признает, что ошибся, когда хотел выйти из тени Месси, и желает вернуться в «Барселону». Трогательнее всего здесь отмечено раскаяние Неймара — наверное, в Каталонии решили, что бразильцу слишком жарко одному под парижским солнцем.

Следующий шаг сделала мадридская пресса. «Неймар не хочет возвращаться в Париж! Этой строго секретной информацией он поделился с членами своей семьи и попросил отца начать работу по переходу из “ПСЖ” в “Реал”, где он мечтает оказаться следующим летом». Такими словами сегодня встретило читателей столичное издание ABC. Сразу возникает справедливый вопрос, как ABC стало обладателем этих секретных сведений, но в информационной войне, которую затеяли вокруг фигуры Неймара в Испании, все средства хороши.

ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ

Общее (и, скорее всего, правдивое) в этих двух взглядах одно — Неймар разочарован в «ПСЖ». Еще в ноябре кто-то где-то сказал, что бразилец чувствует себя несчастным в Париже, — и понеслось. Причины нашлись сразу. Ссора с Кавани из-за пенальти (латиноамериканцы не могли решить, чье желание бить с точки сильнее), конфликт с Унаи Эмери после отказа завершить тренировку (Неймар хотел продолжить занятие с резервными игроками, а баскский тренер был против), прохладные отношения с аргентинцами (Ди Мария, как бывший «мадридиста», и Пасторе, которому пришлось отдать новичку «десятку» на спине, по слухам, совсем его не жаловали). Наконец, Неймар в слезах покинул пресс-конференцию после матча сборной, когда на него посыпались вопросы об адаптации в Париже, а тренер бразильцев встал на его защиту.

МЕЧТЫ О «ЗОЛОТОМ МЯЧЕ»

К марту у Неймара накопилось много претензий к французской столице. То его освистывают свои же болельщики, в большинстве своем взявшие сторону Кавани в конфликте с пенальти. То уровень соперников в Лиге 1 для него недостаточно высок — конкурентов у «ПСЖ» практически нет, прошлогодний «Монако» ушел с молотка. Мечты бразильца о «Золотом мяче» одними голевыми рекордами в чемпионате Франции не реализовать — нужна была награда посерьезнее. Но и о ней пришлось забыть: во-первых, после травмы — Неймар на три месяца простился с футболом, сломав кость в стопе; во-вторых, после вылета парижан от «Реала». И теперь его метания по «золотой клетке», в которую игрока запер владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, вполне понятны. Даже если испанские СМИ приукрашивают все в разы.

КУДА ИДТИ, ЗАЧЕМ ИДТИ

Если предположить, что Неймар действительно летом будет форсировать свой уход, то в вариант с переездом в Мадрид верится куда больше, чем в сценарий второго пришествия в Барселону. Для начала сам бразилец сделал все, чтобы сжечь мосты между ним и каталонской столицей. Назвал президента Бартомеу и его кабинет непорядочными людьми, сказал, что будет судиться с «Барсой» из-за нежелания клуба выплачивать ему остаток подписного бонуса за продление контракта в связи с трансфером в «ПСЖ». Как бы ни скучал Неймар по Месси и Суаресу (а они — по нему), после таких отъездов обычно не возвращаются. К тому же, «Барселона» точит зубы на Гризманна — с точки зрения маркетинга это куда выгоднее, чем дать еще один шанс легкомысленному бразильцу.

А вот «Реал» давно ждет возможности заполучить Неймара к себе. Да, мадридцы не планировали никаких наступательных действий до лета 2019 года, потому что переход бразильца может стоить «Королевскому клубу» 400 миллионов евро. Тем не менее, некоторые источники недавно утверждали, что хорошие отношения президентов двух клубов, а также заинтересованность парижан в одном португальском игроке испанцев, могут сыграть на руку этой сделке. Есть все основания полагать, что, если «Реалу» предложат обмен Роналду на Неймара, Флорентино Перес не будет думать дважды. Во-первых, Криштиану уже 33 (бразильцу — 26). Во-вторых, баснословная зарплата Неймара (по данным все того же АВС, игрок готов пойти на ее существенное понижение, лишь бы играть в «Реале») переедет в Мадрид вместе с ним, а значит, столичному клубу придется либо повышать оклад и португальцу, либо прощаться с ним — и второй вариант с финансовой точки зрения выглядит предпочтительнее. В-третьих, такая рокировка поможет приблизить трансфер бразильца (потому что летом 2019-го состарившийся еще больше Роналду Парижу совсем ни к чему), а заодно и уменьшить космическую цифру в 400 миллионов.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Любопытно, что в жизни Неймара уже было две точки пересечения с «Реалом». Marca вспомнила о том, как в 14 лет бразильский футболист приехал в Мадрид вместе с отцом и агентом Вагнером Рибейру. Задача у всех была одна — произвести впечатление на «Королевский клуб» и подписать с ним контракт. На первой же тренировке Ней познакомился с ровесником Дани Карвахалем, а всего в столице провел две недели. Тренеры остались им довольны, но 60 тысяч евро, которые Рибейру попросил за переход своего клиента, остудили пыл «Реала» — и Неймар вернулся в Бразилию. Во второй раз их пути пересеклись в 2013 году — тогда в Сан-Паулу специально прилетел глава медицинского отдела «Реала» Карлос Диес, чтобы провести медосмотр Неймара и приблизить его трансфер. Узнав об этом, активизировалась «Барселона», с которой у «Сантоса» была предварительная договоренность, и в результате бразилец оказался в столице — но не всей Испании, а Каталонии. Все идет к тому, чтобы третья попытка, наконец, удалась. Если только…

ЧТО С КАТАРОМ?

Если только Неймара вообще отпустят катарские хозяева «ПСЖ». Как-то в конце осени в испанской программе El Chiringuito грянула сенсация: в контракте бразильца с французским клубом предусмотрены отступные — какая ирония судьбы — в те же самые 222 миллиона, и он готов брать билеты в столицу Испании, как только «Реал» поднимет телефонную трубку. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что во Франции, как и в Англии, наличие этого пункта в договоре между игроком и клубом не является обязательным (в отличие от Испании), и получалось, что Неймар, помимо одной из самых высоких зарплат в мире (36,8 миллиона евро), выторговал себе право на свободу. Впрочем, уже через несколько дней в прессе и соцсетях появился ответ представителей «ПСЖ» — никаких отступных в соглашении бразильца нет, а врать нехорошо.

Источником последних новостей на этот счет стала все та же каталонская газета Mundo Deportivo, в осведомителях которой значится близкий друг катарского шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. Итак, ни президент «ПСЖ», ни шейх Катара и слышать ничего не хотят о том, чтобы продавать Неймара этим летом. Они, конечно, создают впечатление людей, готовых выбросить на ветер миллиард евро, как за последние пять-шесть лет (столько было потрачено парижанами на трансферы), но отказываться от такой дорогой игрушки как Неймар не собираются. Им изначально хотелось строить новый проект вокруг бразильца, так что они, скорее, уберут Эмери, навсегда запретят Кавани бить пенальти, заставят Мбаппе пасовать только на бразильца, но не отступятся так легко от своей идеи-фикс. Или отступятся — кто их разберет.