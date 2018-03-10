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20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду говорит. Дубль португальца принес «Реалу» победу

«Королевский клуб» выиграл в Эйбаре.

Источник: Спорт-Экспресс

«КАК КЛАСИКО, ТОЛЬКО НА БАСКСКИЙ МАНЕР»

Пиарщики «Эйбара» знают свое дело. Сначала в соцсетях устроили трогательную переписку с «Вильярреалом», предложив соперникам поиграть в снежки после сильного снегопада, накрывшего Страну басков несколько недель назад. Теперь сочинили классный постер к встрече с «Реалом», обыграв и сине-гранатовые цвета своей формы, и национальный баскский вид спорта: Арри-хасотце — поднятие тяжелых камней. «Как класико, только на баскский манер», — гласит надпись на плакате, на котором баск-силач держит камень весом 320 килограммов, а рядом позирует Роналду с пятью «золотыми мячами».

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ЯПОНИЯ У ЭКРАНОВ

Снег Эйбару уже не страшен, в Басконию пришла весна, больше похожая на лето — перед началом матча на улице было 19 градусов тепла. Игра стартовала в час дня — столь раннее время связано с удивительным фактом: «Эйбар» сейчас, если верить изданию AS, — третий по популярности клуб в Японии, после «Барсы» и «Реала». Все благодаря Такаси Инуи, своему японскому полузащитнику. Испанскому календарю давно приходится подстраиваться под высокий спрос на азиатском рынке — когда в Эйбаре прозвучал стартовый свисток, в Токио было девять часов вечера. Кстати, три-четыре года назад точно так же, с помощью Инуи, в Японии получил известность франкфуртский «Айнтрахт» — предыдущий клуб Инуи.

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САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ КАМЕНЬ

«Эйбар» в этом сезоне пока прыгает выше головы — перед матчем с «Реалом» до еврокубковой зоны басков отделяли два очка. Особенно опасна команда дома: на 6-тысячном стадионе «Ипуруа» в этом чемпионате уже проиграли и «Севилья» (1:5), и «Валенсия» (1:2), и «Вильярреал» (0:1). Не получается у «Эйбара» пока только с главными испанскими монстрами — лидеры примеры «Барса» и «Атлетико» и увезли отсюда победы. «Реал» оставался последним грандом, приехавшим к сюда в гости. Если поднятие тяжестей — национальный баскский спорт, то «Королевский клуб» был для «Эйбара» самым тяжелым камнем.

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ГЕРОЙ ДМИТРОВИЧ

Несмотря на то, что в течение первого тайма средний процент владения мячом «Эйбаром» в два раза превышал аналогичный показатель мадридцев, атаки «сливочных» выглядели опаснее и острее. Однако интрига жила до самого финального свистка, потому что сербский вратарь хозяев Марко Дмитрович спас хозяев от двух верных голов Роналду — по одному в каждом из таймов, — проявив чудеса удивительной реакции. И все же в двух эпизодах даже он был бессилен остановить португальца — сначала Модрич подкараулил ошибку защитника, выдал гениальный пас на ход Криштиану, и тот с близкого расстояния не промахнулся. А за несколько минут до конца встречи Карвахаль классно навесил в штрафную и Роналду в упор расстрелял голкипера. Португалец сейчас в сумасшедшей форме — он забил уже в седьмом матче подряд (всего — 13 голов).

ПЯТЬ МИНУТ БЕЗ КАПИТАНА

Голы Роналду разделил мяч Рамиса, который на полчаса вернул «Эйбару» надежду на положительный результат. Примечательный момент произошел на 73-й минуте — к тому моменту «Реал» уже провел все три замены, и вдруг Серхио Рамос покинул поле и на пять минут исчез в раздевалке (по слухам, из-за проблем с желудком — побежал в туалет). Все это время гости играли вдесятером. Вскоре капитан вернулся на поле, а еще через пять минут «Королевский клуб» забил победный гол. Баски изо всех сил тянули вверх этот столичный камень, но им не хватило мощи для решающего рывка.

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Эйбар 1:2
Первый тайм: 0:1
Реал
10.03.2018, 15:00 основной раунд: 28-й тур Municipal de Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Зинедин Зидан
Голы
50′ Иван Рамис (С. Педро Леон) 4
7 Криштиану Роналду (Л. Модрич) 34′
7 Криштиану Роналду (Д. Карвахаль) 84′
Составы
Марко Дмитрович 25
Андер Капа 7
Вальдес Диас Хосе Анхель 15
Анайц Арбилья 18
Санчес Хиль Педро Леон 21
Хоан Хордан 24
Энрике Гарсия Кике 17
Дани Гарсия 14
45+2′ 67′ Иван Рамис 4
Паулу Андре Оливейра 12
87′ Такаси Инуи 8
Диас де Оливейра Шарлес 19
85′ Гонсало Эскаланте 5
Папакули Диоп 3
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
12 Марселу
4 Серхио Рамос
10 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
11 Гарет Бэйл 30′
14 Каземиру
5 Рафаэль Варан 28′
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос 71′
9 Карим Бензема
22 Франсиско Роман Иско 71′
17 Лукас Васкес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
8 Угловые 6
12 Фолы 7
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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