Роналду говорит. Дубль португальца принес «Реалу» победу
«Королевский клуб» выиграл в Эйбаре.
«Королевский клуб» выиграл в Эйбаре.
«КАК КЛАСИКО, ТОЛЬКО НА БАСКСКИЙ МАНЕР»
Пиарщики «Эйбара» знают свое дело. Сначала в соцсетях устроили трогательную переписку с «Вильярреалом», предложив соперникам поиграть в снежки после сильного снегопада, накрывшего Страну басков несколько недель назад. Теперь сочинили классный постер к встрече с «Реалом», обыграв и
ЯПОНИЯ У ЭКРАНОВ
Снег Эйбару уже не страшен, в Басконию пришла весна, больше похожая на лето — перед началом матча на улице было 19 градусов тепла. Игра стартовала в час дня — столь раннее время связано с удивительным фактом: «Эйбар» сейчас, если верить изданию AS, — третий по популярности клуб в Японии, после «Барсы» и «Реала». Все благодаря Такаси Инуи, своему японскому полузащитнику. Испанскому календарю давно приходится подстраиваться под высокий спрос на азиатском рынке — когда в Эйбаре прозвучал стартовый свисток, в Токио было девять часов вечера. Кстати,
САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ КАМЕНЬ
«Эйбар» в этом сезоне пока прыгает выше головы — перед матчем с «Реалом» до еврокубковой зоны басков отделяли два очка. Особенно опасна команда дома: на 6-тысячном стадионе «Ипуруа» в этом чемпионате уже проиграли и «Севилья» (1:5), и «Валенсия» (1:2), и «Вильярреал» (0:1). Не получается у «Эйбара» пока только с главными испанскими монстрами — лидеры примеры «Барса» и «Атлетико» и увезли отсюда победы. «Реал» оставался последним грандом, приехавшим к сюда в гости. Если поднятие тяжестей — национальный баскский спорт, то «Королевский клуб» был для «Эйбара» самым тяжелым камнем.
ГЕРОЙ ДМИТРОВИЧ
Несмотря на то, что в течение первого тайма средний процент владения мячом «Эйбаром» в два раза превышал аналогичный показатель мадридцев, атаки «сливочных» выглядели опаснее и острее. Однако интрига жила до самого финального свистка, потому что сербский вратарь хозяев Марко Дмитрович спас хозяев от двух верных голов Роналду — по одному в каждом из таймов, — проявив чудеса удивительной реакции. И все же в двух эпизодах даже он был бессилен остановить португальца — сначала Модрич подкараулил ошибку защитника, выдал гениальный пас на ход Криштиану, и тот с близкого расстояния не промахнулся. А за несколько минут до конца встречи Карвахаль классно навесил в штрафную и Роналду в упор расстрелял голкипера. Португалец сейчас в сумасшедшей форме — он забил уже в седьмом матче подряд (всего — 13 голов).
ПЯТЬ МИНУТ БЕЗ КАПИТАНА
Голы Роналду разделил мяч Рамиса, который на полчаса вернул «Эйбару» надежду на положительный результат. Примечательный момент произошел на 73-й минуте — к тому моменту «Реал» уже провел все три замены, и вдруг Серхио Рамос покинул поле и на пять минут исчез в раздевалке (по слухам,
|Хосе Луис Мендилибар
|Зинедин Зидан
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)