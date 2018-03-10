Роналду говорит. Дубль португальца принес «Реалу» победу

Источник: Спорт-Экспресс

«КАК КЛАСИКО, ТОЛЬКО НА БАСКСКИЙ МАНЕР»

Пиарщики «Эйбара» знают свое дело. Сначала в соцсетях устроили трогательную переписку с «Вильярреалом», предложив соперникам поиграть в снежки после сильного снегопада, накрывшего Страну басков несколько недель назад. Теперь сочинили классный постер к встрече с «Реалом», обыграв и сине-гранатовые цвета своей формы, и национальный баскский вид спорта: Арри-хасотце — поднятие тяжелых камней. «Как класико, только на баскский манер», — гласит надпись на плакате, на котором баск-силач держит камень весом 320 килограммов, а рядом позирует Роналду с пятью «золотыми мячами».

ЯПОНИЯ У ЭКРАНОВ

Снег Эйбару уже не страшен, в Басконию пришла весна, больше похожая на лето — перед началом матча на улице было 19 градусов тепла. Игра стартовала в час дня — столь раннее время связано с удивительным фактом: «Эйбар» сейчас, если верить изданию AS, — третий по популярности клуб в Японии, после «Барсы» и «Реала». Все благодаря Такаси Инуи, своему японскому полузащитнику. Испанскому календарю давно приходится подстраиваться под высокий спрос на азиатском рынке — когда в Эйбаре прозвучал стартовый свисток, в Токио было девять часов вечера. Кстати, три-четыре года назад точно так же, с помощью Инуи, в Японии получил известность франкфуртский «Айнтрахт» — предыдущий клуб Инуи.

САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ КАМЕНЬ

«Эйбар» в этом сезоне пока прыгает выше головы — перед матчем с «Реалом» до еврокубковой зоны басков отделяли два очка. Особенно опасна команда дома: на 6-тысячном стадионе «Ипуруа» в этом чемпионате уже проиграли и «Севилья» (1:5), и «Валенсия» (1:2), и «Вильярреал» (0:1). Не получается у «Эйбара» пока только с главными испанскими монстрами — лидеры примеры «Барса» и «Атлетико» и увезли отсюда победы. «Реал» оставался последним грандом, приехавшим к сюда в гости. Если поднятие тяжестей — национальный баскский спорт, то «Королевский клуб» был для «Эйбара» самым тяжелым камнем.

ГЕРОЙ ДМИТРОВИЧ

Несмотря на то, что в течение первого тайма средний процент владения мячом «Эйбаром» в два раза превышал аналогичный показатель мадридцев, атаки «сливочных» выглядели опаснее и острее. Однако интрига жила до самого финального свистка, потому что сербский вратарь хозяев Марко Дмитрович спас хозяев от двух верных голов Роналду — по одному в каждом из таймов, — проявив чудеса удивительной реакции. И все же в двух эпизодах даже он был бессилен остановить португальца — сначала Модрич подкараулил ошибку защитника, выдал гениальный пас на ход Криштиану, и тот с близкого расстояния не промахнулся. А за несколько минут до конца встречи Карвахаль классно навесил в штрафную и Роналду в упор расстрелял голкипера. Португалец сейчас в сумасшедшей форме — он забил уже в седьмом матче подряд (всего — 13 голов).

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