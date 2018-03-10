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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эвертон» победил «Брайтон», «Бёрнли» разгромил «Вест Хэм»

«Эвертон» одержал победу над «Брайтоном» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В середине второго тайма защитник «Брайтона» Гаэтан Бонг забил в свои ворота, а на 76-й минуте Дженк Тосун закрепил победу «Эвертона».

В других матчах тура «Бёрнли» на выезде разгромил «Вест Хэм» (3:0), «Лестер» был сильнее «Вест Бромвича» (4:1), «Ньюкасл» победил «Саутгемптон» (3:0), а «Хаддерсфилд» и «Суонси» поделили очки (0:0).

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