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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Гамбург» — 6:0, Левандовски оформил хет-трик

«Бавария» разгромила «Гамбург» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Хет-трик в составе «Баварии» оформил Роберт Левандовски, два мяча забил Франк Рибери, один гол записал на свой счёт Арьен Роббен.

В других матчах тура «Хоффенхайм» разгромил «Вольфсбург» (3:0), «Аугсбург» оказался сильнее «Ганновера» (3:1), а «Герта» и «Фрайбург» поделили очки (0:0).

Бавария 6:0
Первый тайм: 3:0
Гамбург
10.03.2018, 17:30 основной раунд: 26-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Бернд Холлербах
Голы
8′ Франк Рибери 7
12′ Роберт Левандовски (Дж. Киммих) 9
19′ Роберт Левандовски (Д. Алаба) 9
55′ Арьен Роббен 10
81′ Франк Рибери (Хави Мартинес) 7
90′ Роберт Левандовски 9
Нереализованные пенальти
86′ Р. Левандовски 9
Составы
Свен Ульрайх 26
Матс Хуммельс 5
Хави Мартинес 8
Джером Боатенг 17
Давид Алаба 27
Франк Рибери 7
Томас Мюллер 25
Джошуа Киммих 32
Роберт Левандовски 9
63′ Арьен Роббен 10
Тиагу Алькантара 6
4′ 45′ Артуро Видаль 23
65′ Корантен Толиссо 24
Себастьян Руди 19
1 Кристиан Матения
4 Рик ван Дронгелен 28′
6 Дуглас Сантос 75′
9 Кирьякос Пападопулос
24 Готоку Сакаи
17 Филип Костич
28 Гидеон Юнг
19 Свен Шипплок
2 Деннис Дикмайер 24′
16 Василие Яничич
12 Соуза Силва Уоллас 70′
47 Джоша Вагноманн
14 Арон Хант 87′
18 Бакери Ятта
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 1
7 Удары в створ 0
11 Угловые 1
4 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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