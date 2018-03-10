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«Бавария» разгромила «Гамбург» — 6:0, Левандовски оформил хет-трик
«Бавария» разгромила «Гамбург» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» разгромила «Гамбург» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
В других матчах тура «Хоффенхайм» разгромил «Вольфсбург» (3:0), «Аугсбург» оказался сильнее «Ганновера» (3:1), а «Герта» и «Фрайбург» поделили очки (0:0).
|Юпп Хайнкес
|Бернд Холлербах
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|1
|7
|Удары в створ
|0
|11
|Угловые
|1
|4
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кристиан Дингерт (Германия)