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19:10 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» впервые выиграли Суперкубок Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, победив на поле ФК «Минск» борисовский БАТЭ со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первый официальный поединок нового сезона начался без разведки — и инициативой сразу завладели чемпионы страны борисовчане. Обладатели Кубка спокойно отбили первые атаки и вскоре перехватили инициативу. Брестчане, в составе которых очень активно действовали Павел Нехайчик, Максим Витус и Артем Милевский, не раз угрожали воротам Дениса Щербицкого, и на 14-й минуте Неманья Милунович сбил Нехайчика в своей штрафной площади. Австрийский легионер динамовцев Сандро Готал уверенно реализовал пенальти — 1:0. Подопечные Олега Дулуба бросились отыгрываться, но голкипер брестчан Александр Гутор, ранее игравший в БАТЭ, отражал все угрозы своей бывшей команды. Брестчане не собирались отсиживаться в обороне и вскоре вновь стали действовать первым номером. Итогом их игрового преимущества стал второй гол, который на 30-й минуте забил Максим Витус. До перерыва оба соперника могли добиться успеха, но счет не изменился.

Во второй половине встречи команда Радослава Латала действовала строго по счету, отдав инициативу БАТЭ. Борисовчане провели много атак, но лишь в самой концовке, на 4-й компенсированной минуте, сумели только сократить разрыв в счете после удара Николая Сигневича — 2:1 в пользу брестчан.

Кроме самого Суперкубка, победители получили в качестве призовых 9 тыс., проигравшие — 4 тыс.

До этого обладателем Суперкубка Беларуси 7 раз становились футболисты БАТЭ (2010, 2011, 2013−2017), один раз трофей завоевал «Гомель», обыгравший в 2012 году борисовчан.

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