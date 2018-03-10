Футболисты брестского «Динамо» впервые выиграли Суперкубок Беларуси

Первый официальный поединок нового сезона начался без разведки — и инициативой сразу завладели чемпионы страны борисовчане. Обладатели Кубка спокойно отбили первые атаки и вскоре перехватили инициативу. Брестчане, в составе которых очень активно действовали Павел Нехайчик, Максим Витус и Артем Милевский, не раз угрожали воротам Дениса Щербицкого, и на 14-й минуте Неманья Милунович сбил Нехайчика в своей штрафной площади. Австрийский легионер динамовцев Сандро Готал уверенно реализовал пенальти — 1:0. Подопечные Олега Дулуба бросились отыгрываться, но голкипер брестчан Александр Гутор, ранее игравший в БАТЭ, отражал все угрозы своей бывшей команды. Брестчане не собирались отсиживаться в обороне и вскоре вновь стали действовать первым номером. Итогом их игрового преимущества стал второй гол, который на 30-й минуте забил Максим Витус. До перерыва оба соперника могли добиться успеха, но счет не изменился.