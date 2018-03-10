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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дипломная работа Рэшфорда. «МЮ» обыграл «Ливерпуль»

Дубль 20-летнего нападающего позволил команде Моуринью перебороть принципиального соперника.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

ОБЫЧНЫЙ БОЛЬШОЙ МАТЧ

Юрген Клопп и Жозе Моуринью могли бы соревноваться за победу на чемпионате мира по эпатажу. Но даже они должны понимать, когда нужно остановиться и выключить тумблер.

Главный тренер «Ливерпуля» знает. Перед встречей с «Юнайтед» он делал акцент на ее важности: «Это гигантский матч. Самая большая игра, которую я могу себе вообразить. Очень жду ее». Визави Клоппа, напротив, отозвался о битве двух самых титулованных команд Англии максимально сухо.

«Все матчи одинаковые, — поразил публику Жозе. — Я никогда не разбирался в культуре соперничества, так что для меня это просто очередная игра. Работая в “Интере”, я не воспринимал “Милан” в качестве главного оппонента. В “Реале” для меня “Атлетико” тоже не был основным соперником. Встреча “Ливерпуля” с “МЮ” считается большой только потому, что в ней участвуют большие клубы».

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Кто ж спорит? Правда, большие клубы в этом сезоне проигрывают клубу с менее выдающейся историей — «Манчестер Сити» уже недосягаем. Но, во-первых, «МЮ» с «Ливерпулем» важна и вторая строчка, а во-вторых, «дьяволам» сейчас принципиально побеждать в каждом туре. Почему? Велика вероятность, что 7 апреля перед дерби с «Манчестер Сити» «Юнайтед» придется устраивать ненавистным соседям чемпионский коридор. А этого горделивому «МЮ» ой как не хочется.

20-ЛЕТНИЙ ГЕРОЙ

Клоппа на пресс-конференции спрашивали и о знаменитом «автобусе». Немец отметил, что не верит во всевозможные парковки, ведь «МЮ» будет играть дома. Однако было очевидно, что «Ливерпуль» будет владеть мячом больше, а хозяева сами себя загонят в контратакующие рамки. Тем более что из-за травмы за «Юнайтед» не мог сыграть Погба, а значит позиционное нападение было почти исключено.

Так и вышло: «Ливерпуль» сразу приватизировал мяч, но успеха ему это не принесло. Правда, и у хозяев контрвыпады хромали, ведь Клопп тоже знал, к чему готовиться. У «Ливерпуля» в первом тайме был ровно один голевой момент, когда после подачи углового ван Дейк ударил плечом, но чуть промазал. У «МЮ» — не намного больше, но реализация была выше.

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Самое смешное, что оба гола команда Моуринью забила не в результате контратак, а после тривиальных выносов де Хеа. Схема банальна: голкипер выбивает мяч за центр поля — Лукаку борется и отдает передачу вперед — Рэшфорд поражает дальний угол. 20-летний вундеркинд стал самым юным автором дубля в дерби «МЮ» с «Ливерпулем», а сразу после этого Твиттер заполонили устаревшие шутки о том, что Моуринью помогает Рэшфорду делать домашнее задание. Этот пост хотя бы оригинален:

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СМЕШНОЙ АВТОГОЛ БАЙИ

В перерыве экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил свое сообщение недельной давности. Тогда «МЮ» проигрывал «Кристал Пэлас» со счетом 0:2, но Каррагер предположил, что «Юнайтед» победит 3:2. Так и случилось. На этот раз он выступил с новым прогнозом: «Ливерпуль» проигрывает 0:2, но я все еще рассчитываю на победу со счетом 3:2.

«Красные» частенько увеличивают обороты во втором тайме. И сейчас было понятно, что хоронить команду Клоппа рано. В начале второго тайма «Ливерпуль» действительно задавил «МЮ», переместил выше линию обороны и вжал «Юнайтед» в собственную штрафную. Но выгоды из этого преимущества гости не извлекали: только бомбардировали хозяев угловыми и требовали от арбитра Посона назначить пенальти за игру рукой Валенсии.

«Ливерпуль» понимал, что прошить де Хеа можно только с 11-метровой отметки или другим хитрым способом. В середине второго тайма гостям повезло: Мане прострелил в штрафную, где Байи неуклюже срезал мяч в свои ворота. Хотя и в этом эпизоде де Хеа едва не спас команду.

Моуринью велел своим выстроить кирпичную стену вдоль штрафной, как было в матче первого круга. Тогда «МЮ» засушил нулевую ничью на «Энфилде» и был счастлив. На этот раз Клопп работу над ошибками не сделал: в финальные 20 минут «Ливерпуль» так и не приблизился к голу, хотя в одном из моментов Феллаини явно уронил Мане в штрафной.

Ну, а на шестой добавленной минуте Салах с лета пальнул на верхнюю трибуну «Олд Траффорд», и все стало ясно. «МЮ» оторвался от «Ливерпуля» на четыре очка.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 2:0
Ливерпуль
10.03.2018, 15:30 основной раунд: 30-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Юрген Клопп
Голы
14′ Маркус Рэшфорд (Р. Лукаку) 19
24′ Маркус Рэшфорд 19
3 Эрик Байи 66′
Составы
Давид де Хеа 1
89′ Антонио Валенсия 25
Эшли Янг 18
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
Скотт Мактоминэй 39
89′ Хуан Мануэль Мата 8
Джесси Лингард 14
27′ 70′ Маркус Рэшфорд 19
Маруан Феллаини 27
90′ Алексис Санчес 7
Маттео Дармиан 36
1 Лорис Кариус
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен
7 Джеймс Милнер
23 Эмре Джан
9 Роберту Фирмину
11 Мохамед Салах
19 Садио Мане
66 Трент Александр-Арнолд 80′
5 Джорджиньо Вайналдум
26 Эндрю Робертсон 84′
29 Доминик Соланке
21 Алекс Окслейд-Чемберлен 62′ 35′
20 Адам Лаллана
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 2
1 Угловые 13
10 Фолы 16
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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