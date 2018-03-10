Клопп: В эпизоде с Феллайни и Мане был чистый пенальти в пользу «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Нам надо лучше обороняться в тех ситуациях, которые привели к голам. В любой момент можно проиграть верховое единоборство или противостояние с Лукаку, но у нас есть пробелы, и их нужно заполнить.
Два гола «МЮ» сделали игру непростой. У нас были неплохие моменты, в двух эпизодах в первом тайме мы могли завершать атаки лучше. Мы не забили в первом тайме, поэтому во втором пришлось догонять соперника. И это сложно делать против такой команды, как «Манчестер Юнайтед».
В эпизоде с Феллайни и Мане был чистый пенальти, в таких ситуациях нужны правильные решения. Всё упирается в результат, и мы проиграли, — цитирует Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.
|Манчестер Юнайтед
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2:1
Первый тайм: 2:0
|Ливерпуль
|Жозе Моуринью
|Юрген Клопп
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|13
|10
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)