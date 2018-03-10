Клопп: В эпизоде с Феллайни и Мане был чистый пенальти в пользу «Ливерпуля»

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«Нам надо лучше обороняться в тех ситуациях, которые привели к голам. В любой момент можно проиграть верховое единоборство или противостояние с Лукаку, но у нас есть пробелы, и их нужно заполнить.

Два гола «МЮ» сделали игру непростой. У нас были неплохие моменты, в двух эпизодах в первом тайме мы могли завершать атаки лучше. Мы не забили в первом тайме, поэтому во втором пришлось догонять соперника. И это сложно делать против такой команды, как «Манчестер Юнайтед».