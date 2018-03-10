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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: В эпизоде с Феллайни и Мане был чистый пенальти в пользу «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

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«Нам надо лучше обороняться в тех ситуациях, которые привели к голам. В любой момент можно проиграть верховое единоборство или противостояние с Лукаку, но у нас есть пробелы, и их нужно заполнить.

Два гола «МЮ» сделали игру непростой. У нас были неплохие моменты, в двух эпизодах в первом тайме мы могли завершать атаки лучше. Мы не забили в первом тайме, поэтому во втором пришлось догонять соперника. И это сложно делать против такой команды, как «Манчестер Юнайтед».

В эпизоде с Феллайни и Мане был чистый пенальти, в таких ситуациях нужны правильные решения. Всё упирается в результат, и мы проиграли, — цитирует Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 2:0
Ливерпуль
10.03.2018, 15:30 основной раунд: 30-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Юрген Клопп
Голы
14′ Маркус Рэшфорд (Р. Лукаку) 19
24′ Маркус Рэшфорд 19
3 Эрик Байи 66′
Составы
Давид де Хеа 1
89′ Антонио Валенсия 25
Эшли Янг 18
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
Скотт Мактоминэй 39
89′ Хуан Мануэль Мата 8
Джесси Лингард 14
27′ 70′ Маркус Рэшфорд 19
Маруан Феллаини 27
90′ Алексис Санчес 7
Маттео Дармиан 36
1 Лорис Кариус
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен
7 Джеймс Милнер
23 Эмре Джан
9 Роберту Фирмину
11 Мохамед Салах
19 Садио Мане
66 Трент Александр-Арнолд 80′
5 Джорджиньо Вайналдум
26 Эндрю Робертсон 84′
29 Доминик Соланке
21 Алекс Окслейд-Чемберлен 62′ 35′
20 Адам Лаллана
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 2
1 Угловые 13
10 Фолы 16
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
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Вышел из игры
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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