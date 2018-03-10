Нужно больше золота. ПСЖ планирует революцию в составе

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400 миллионов евро не помогли ПСЖ в Лиге чемпионов. Команда опять вылетела в 1/8 финала, и шейхи уже решили, что Унаи Эмери летом будет изгнан из Парижа. У катарских владельцев ПСЖ есть две цели в европейском футболе: выиграть Лигу чемпионов до 2022 года, когда в стране сыграют ЧМ. И в идеале взять Кубок чемпионов раньше «Манчестер Сити» и его шейхов. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи сказал, что инвесторы довольны вложением денег в футбол. Но он должен понимать, что без побед проект ПСЖ скоро перестанет быть привлекательным для топовых игроков.

Даже действующие игроки клуба время от времени позволяют себе высказывания о слабом уровне Лиги 1 и «золотых клетках», в которых их держат. Все видят, что чемпионат Франции не держит ПСЖ в тонусе. Что из этого клуба невероятно сложно уйти даже ради прогресса. Нынешний Марко Верратти в Лиге чемпионов был тенью себя самого в прошлом сезоне.

Все это очень беспокоит Неймара: за полгода бразилец осознал, что ушёл из тени Месси в какую-то неправильную сторону. Теперь у него и его отца есть тьма денег и возможность отгружать по 4 мяча каждую неделю. Но «Золотой мяч» за победы над «Амьеном» не дадут, а Лига чемпионов закончилась быстро. Неймар в отличие от Верратти через агентов и отца может создать жуткий информационный шум вокруг ПСЖ и публично потребовать трансфера. А «Мадрид» может ради бразильца обрушить рынок в очередной раз и заплатить сумму, которую даже упоминать страшно. Да, пока все эти инсайды идут в основном из Каталонии и им нельзя доверять полностью. Но, допустим, сейчас у Неймара есть стимул в виде ЧМ-2018. Но если ПСЖ проведет так же бездарно и следующую кампанию в Лиге чемпионов — какой смысл оставаться в этом клубе в 27 лет? А уход футболиста такого уровня окончательно утвердит ПСЖ в качестве клуба, где можно нормально поднять денег, но нельзя удовлетворить собственные профессиональные амбиции.

Из-за этого следующий сезон должен стать переломным и ключевым в новой истории парижан. Подготовка уже начата.

Первым делом, конечно, сменят тренера. Пока выбор идет между Маурисио Почеттино и Антонио Конте.

Аргентинец в прошлом играл за ПСЖ и поддерживает связь с клубом. Но на него летом будет огромный спрос. Конте подписать проще: его стиль работы и игровая модель не так популярны. Но сам итальянец из «Челси» уходить не хочет, поэтому переговоры начнутся не раньше расставания с «синими».

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Смена всех линий

Если собрать вместе все слухи о потенциальных изменениях состава ПСЖ ближайшим летом, то получится обновление где-то процентов на 70. Только Маркиньос, Верратти, Неймар и Мбаппе точно остаются. Всем остальным место в основе не гарантировано. Даже капитан Тьяго Силва потенциально может оказаться ненужным: в силу возраста и высокой травматичности.

Голкипера Альфонсо Ареоля руководство считает качественным, но запасным. Под Куртуа или Доннарумму. В ПСЖ мечтают об Облаке, но в ближайшее трансферное окно стоимость словенца не потянут даже шейхи.

Точно будут менять фланги обороны и центр поля. У Тиаго Мотты заканчивается контракт, и новый ему не предложили. Менье и Курзаву ПСЖ в случае получения хорошего предложения готов продать.

Взамен планируется приобрести Фабиньо и кого-то из пары Алекс Сандро / Райан Сессеньон. Последнего вообще называют новым Гаретом Бэйлом.

Финансовый фэйр-плей

Традиционный вопрос: каким образом планируется в очередной раз закупиться на сотни миллионов и при этом избежать штрафов от УЕФА. Но у ПСЖ все еще достаточно много футболистов, востребованных на рынке. В первую очередь летом решится будущее Эдинсона Кавани. Уругвайцу тяжело уживаться в одной команде с Неймаром, а дальше проблемы наверняка начнутся и взрослеющим Мбаппе. За форварда можно получить не меньше 60 миллионов евро, и окончательно решение будет принимать новый тренер.

В 2019 году истекают контракты Рабьо и Ди Марии — поэтому уход любого из них вероятен. Особенно аргентинца, которого и перед нынешним сезонов ПСЖ вполне был готов отпустить.

Как и Дракслера, для которого не находят места на поле. Плюс есть минимум три арендованных актива: Гжегож Крыховяк, Хёсе и Гонсалу Гедеш. Последний здорово проводит сезон в «Валенсии» и его могут сохранить. А Крыховяк зимой едва не оказался в московском «Локомотиве», но вряд ли этот вариант возможно повторить. Трансфер поляка «Локо» не потянет, а аренды ПСЖ не интересны.