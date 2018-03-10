Нужно больше золота. ПСЖ планирует революцию в составе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа вынесла окончательный приговор «Северному потоку – 2»
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Басков и Лопырева хотят троих детей
Поклонская отреагировала на просьбу Собчак к Киеву
Как выглядит мама Ларисы Гузеевой
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Балтика
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед1
Ливерпуль0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Авангард К0
Волгарь0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эйбар0
Реал1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа3
Анжи2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Олимпиец1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор-Волгоград1
Спартак-20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо М
Краснодар
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Крылья Советов2
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Зенит-20
Енисей3
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тосно
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Метц
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Леванте
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь1
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия1
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Кьево
Все события
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Путин: США нагло обманули Россию
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
СМИ: Неймар попросил отца начать вести переговоры с «Реалом»
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
13Еврофутбол: дебют сына Веа за «ПСЖ», «Ман Сити» победил «Челси»
15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Нужно больше золота. ПСЖ планирует революцию в составе

Другой тренер и толпа новых игроков.

Источник: Reuters

400 миллионов евро не помогли ПСЖ в Лиге чемпионов. Команда опять вылетела в 1/8 финала, и шейхи уже решили, что Унаи Эмери летом будет изгнан из Парижа. У катарских владельцев ПСЖ есть две цели в европейском футболе: выиграть Лигу чемпионов до 2022 года, когда в стране сыграют ЧМ. И в идеале взять Кубок чемпионов раньше «Манчестер Сити» и его шейхов. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи сказал, что инвесторы довольны вложением денег в футбол. Но он должен понимать, что без побед проект ПСЖ скоро перестанет быть привлекательным для топовых игроков.

Читайте также
СМИ: Неймар попросил отца начать вести переговоры с «Реалом»

Даже действующие игроки клуба время от времени позволяют себе высказывания о слабом уровне Лиги 1 и «золотых клетках», в которых их держат. Все видят, что чемпионат Франции не держит ПСЖ в тонусе. Что из этого клуба невероятно сложно уйти даже ради прогресса. Нынешний Марко Верратти в Лиге чемпионов был тенью себя самого в прошлом сезоне.

Все это очень беспокоит Неймара: за полгода бразилец осознал, что ушёл из тени Месси в какую-то неправильную сторону. Теперь у него и его отца есть тьма денег и возможность отгружать по 4 мяча каждую неделю. Но «Золотой мяч» за победы над «Амьеном» не дадут, а Лига чемпионов закончилась быстро. Неймар в отличие от Верратти через агентов и отца может создать жуткий информационный шум вокруг ПСЖ и публично потребовать трансфера. А «Мадрид» может ради бразильца обрушить рынок в очередной раз и заплатить сумму, которую даже упоминать страшно. Да, пока все эти инсайды идут в основном из Каталонии и им нельзя доверять полностью. Но, допустим, сейчас у Неймара есть стимул в виде ЧМ-2018. Но если ПСЖ проведет так же бездарно и следующую кампанию в Лиге чемпионов — какой смысл оставаться в этом клубе в 27 лет? А уход футболиста такого уровня окончательно утвердит ПСЖ в качестве клуба, где можно нормально поднять денег, но нельзя удовлетворить собственные профессиональные амбиции.

Из-за этого следующий сезон должен стать переломным и ключевым в новой истории парижан. Подготовка уже начата.

Первым делом, конечно, сменят тренера. Пока выбор идет между Маурисио Почеттино и Антонио Конте.

Аргентинец в прошлом играл за ПСЖ и поддерживает связь с клубом. Но на него летом будет огромный спрос. Конте подписать проще: его стиль работы и игровая модель не так популярны. Но сам итальянец из «Челси» уходить не хочет, поэтому переговоры начнутся не раньше расставания с «синими».

Читайте также
«ПСЖ» может устроить летнюю распродажу

Смена всех линий

Если собрать вместе все слухи о потенциальных изменениях состава ПСЖ ближайшим летом, то получится обновление где-то процентов на 70. Только Маркиньос, Верратти, Неймар и Мбаппе точно остаются. Всем остальным место в основе не гарантировано. Даже капитан Тьяго Силва потенциально может оказаться ненужным: в силу возраста и высокой травматичности.

Голкипера Альфонсо Ареоля руководство считает качественным, но запасным. Под Куртуа или Доннарумму. В ПСЖ мечтают об Облаке, но в ближайшее трансферное окно стоимость словенца не потянут даже шейхи.

Точно будут менять фланги обороны и центр поля. У Тиаго Мотты заканчивается контракт, и новый ему не предложили. Менье и Курзаву ПСЖ в случае получения хорошего предложения готов продать.

Взамен планируется приобрести Фабиньо и кого-то из пары Алекс Сандро / Райан Сессеньон. Последнего вообще называют новым Гаретом Бэйлом.

Читайте также
СМИ: Почеттино и Конте — кандидаты на пост главного тренера «ПСЖ»

Финансовый фэйр-плей

Традиционный вопрос: каким образом планируется в очередной раз закупиться на сотни миллионов и при этом избежать штрафов от УЕФА. Но у ПСЖ все еще достаточно много футболистов, востребованных на рынке. В первую очередь летом решится будущее Эдинсона Кавани. Уругвайцу тяжело уживаться в одной команде с Неймаром, а дальше проблемы наверняка начнутся и взрослеющим Мбаппе. За форварда можно получить не меньше 60 миллионов евро, и окончательно решение будет принимать новый тренер.

В 2019 году истекают контракты Рабьо и Ди Марии — поэтому уход любого из них вероятен. Особенно аргентинца, которого и перед нынешним сезонов ПСЖ вполне был готов отпустить.

Как и Дракслера, для которого не находят места на поле. Плюс есть минимум три арендованных актива: Гжегож Крыховяк, Хёсе и Гонсалу Гедеш. Последний здорово проводит сезон в «Валенсии» и его могут сохранить. А Крыховяк зимой едва не оказался в московском «Локомотиве», но вряд ли этот вариант возможно повторить. Трансфер поляка «Локо» не потянет, а аренды ПСЖ не интересны.

Павел Пучков

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
СМИ: Неймар попросил отца начать вести переговоры с «Реалом»
Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви
СМИ: МЮ продаст Марсьяля, чтобы купить Криштиану Роналду
Форвард «Баварии» выбирает между «Реалом» и «Челси»
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы
Сейдахмет не попал в стартовый состав «Уфы» на матч с «Анжи»
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь