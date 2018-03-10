Нужно больше золота. ПСЖ планирует революцию в составе
Другой тренер и толпа новых игроков.
Другой тренер и толпа новых игроков.
400 миллионов евро не помогли ПСЖ в Лиге чемпионов. Команда опять вылетела в 1/8 финала, и шейхи уже решили, что Унаи Эмери летом будет изгнан из Парижа. У катарских владельцев ПСЖ есть две цели в европейском футболе: выиграть Лигу чемпионов до 2022 года, когда в стране сыграют ЧМ. И в идеале взять Кубок чемпионов раньше «Манчестер Сити» и его шейхов. Президент парижан Нассер
Даже действующие игроки клуба время от времени позволяют себе высказывания о слабом уровне Лиги 1 и «золотых клетках», в которых их держат. Все видят, что чемпионат Франции не держит ПСЖ в тонусе. Что из этого клуба невероятно сложно уйти даже ради прогресса. Нынешний Марко Верратти в Лиге чемпионов был тенью себя самого в прошлом сезоне.
Все это очень беспокоит Неймара: за полгода бразилец осознал, что ушёл из тени Месси в
Аргентинец в прошлом играл за ПСЖ и поддерживает связь с клубом. Но на него летом будет огромный спрос. Конте подписать проще: его стиль работы и игровая модель не так популярны. Но сам итальянец из «Челси» уходить не хочет, поэтому переговоры начнутся не раньше расставания с «синими».
Смена всех линий
Если собрать вместе все слухи о потенциальных изменениях состава ПСЖ ближайшим летом, то получится обновление
Голкипера Альфонсо Ареоля руководство считает качественным, но запасным. Под Куртуа или Доннарумму. В ПСЖ мечтают об Облаке, но в ближайшее трансферное окно стоимость словенца не потянут даже шейхи.
Взамен планируется приобрести Фабиньо и
Финансовый
Традиционный вопрос: каким образом планируется в очередной раз закупиться на сотни миллионов и при этом избежать штрафов от УЕФА. Но у ПСЖ все еще достаточно много футболистов, востребованных на рынке. В первую очередь летом решится будущее Эдинсона Кавани. Уругвайцу тяжело уживаться в одной команде с Неймаром, а дальше проблемы наверняка начнутся и взрослеющим Мбаппе. За форварда можно получить не меньше 60 миллионов евро, и окончательно решение будет принимать новый тренер.
Как и Дракслера, для которого не находят места на поле. Плюс есть минимум три арендованных актива: Гжегож Крыховяк, Хёсе и Гонсалу Гедеш. Последний здорово проводит сезон в «Валенсии» и его могут сохранить. А Крыховяк зимой едва не оказался в московском «Локомотиве», но вряд ли этот вариант возможно повторить. Трансфер поляка «Локо» не потянет, а аренды ПСЖ не интересны.
Павел Пучков