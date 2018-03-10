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13:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгеру пора уходить? Главные футбольные интриги выходных

Афиша самых интересных матчей в европейском футболе.

Источник: Reuters

10 марта, 15:30

Футбол
Англия 2017/2018
Тур 30, 10.03.2018, 15:30
Манчестер Юнайтед
-Ливерпуль-

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Встреча самых титулованных клубов Англии и одно из старейших дерби в стране. Сегодня на «Олд Траффорд» вдумчивый прагматизм Жозе Моуриньо наткнётся на беспорядочный поток экспрессии Юргена Клоппа. После успеха в Лиге чемпионов «Ливерпуль» постарается отыграть двухочковое отставание у «манкунианцев», в то время как «Юнайтед» в этом сезоне, кажется, окончательно прикипел ко своей второй позиции в чемпионате. Последние три матча в АПЛ клубы свели к ничьей: самое время устроить шоу!

Футбол
Испания 2017/2018
Тур 28, 10.03.2018, 18:15
Севилья
-Валенсия-

10 марта, 18:15

«Севилья» — «Валенсия»

Четвёрка лучших в испанском чемпионате сформировалась давно. Не согласна с этим «Севилья», которая ближе всех к тому, чтобы ворваться в квартет. В этом туре её ждёт матч с главной сенсацией Примеры в этом сезоне — «Валенсией». Если «Севилья» победит, расстояние между клубами сократится до пяти очков. Если нет — интригу в борьбе за зону Лиги чемпионов ждёт состояние клинической смерти.

Футбол
Англия 2017/2018
Тур 30, 11.03.2018, 16:30
Арсенал
-Уотфорд-

11 марта, 16:30

«Арсенал» — «Уотфорд»

Непримечательная на первый взгляд афиша в этот раз таит в себе серьёзный интерес. Дело в том, что в Англии всё отчётливее слышен призыв «Wenger out!»: сейчас он раздаётся из каждого утюга. «Канониры» проиграли три последних матча в премьер-лиге и серьёзно отстали даже от «Челси», идущим пятым. На днях на одном из фанатских ресурсов «Арсенала» 88% болельщиков высказались за уход культового тренера. Правда, положительный момент тоже есть, в четверг команда выиграла у «Милана» в Лиге Европы. Начнёт ли Венгер побеждать в АПЛ — увидим в воскресенье.

Футбол
Германия 2017/2018
Тур 26, 11.03.2018, 17:30
Штутгарт
-РБ Лейпциг-

11 марта, 17:30

«Штутгарт» — «РБ Лейпциг»

В этот раз у российских болельщиков есть особый повод смотреть один из центральных матчей Бундеслиги. Как вы поняли, причина в том, что один из его участников — соперник питерского «Зенита» в Лиге Европы. Первую игру в Лейпциге питерцы проиграли со счётом 1:2, но оставили себе неплохие шансы на выход в ¼ по итогам двух матчей. Обнадёживают в этом результаты «РБ Лейпциг» в чемпионате: команда вывалилась из пятёрки лучших, проиграв два из трёх последних матчей. Так что самое время высматривать слабые стороны команды на фоне бывшего клуба Павла Погребняка.

Футбол
Италия 2017/2018
Тур 28, 11.03.2018, 22:45
Интер
-Наполи-

11 марта, 22:45

«Интер» — «Наполи»

Суперматч итальянского первенства завершит футбольную программу этих выходных. «Наполи», не знавший поражений 11 матчей чемпионата, в прошлом туре проиграл «Роме» и теперь может упустить лидерство в Серии А. «Интер» Лучано Спаллетти изо всех сил стремится попасть в зону Лиги чемпионов и в случае победы ворвётся в четвёрку лучших. Помешать миланцам может неудачная игра в обороне во главе с Миланом Шкриньяром: ошибки в защите уже сейчас стоили команде немало очков. Но несмотря на это, «Интеру» по силам устроить сенсацию и вмешаться в чемпионскую гонку в итальянском чемпионате.

Максим Ерёмин

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