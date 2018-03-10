«Иртыш». Ради хайпа
Старт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в
Старт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в
Создается порой впечатление, что работать в ФК «Иртыш» с
Ну и что, что американский «Райо ОКС» из НАСЛ сразу после окончания работы там Херарда Нуса был расформирован?! Всякое ведь бывает.
В экспериментах как таковых, конечно, ничего плохого нет. Если, конечно, осуществляются они на собственные деньги. Однако здесь ситуация совершенно другая. И тревожнее всего, что подобные опыты ставятся над командой, которой предстоит этим летом защищать честь всего Казахстана в квалификации Лиги Европы. Обращает на себя внимание серьезнейшая реконструкция состава, произведенная в «Иртыше» этой зимой.
В этом, конечно, ничего удивительного нет, — когда команда за полгода меняет третьего главного тренера, капитальные изменения в ее рядах неизбежны. И, стоит отметить, некоторые новобранцы павлодарской дружины в межсезонных спаррингах выглядели вполне прилично. Другое дело, что хорошая игра в контрольных матчах на УТС отнюдь не гарантирует того же самого по ходу непосредственно сезона. Тем более, что и о вопросах адаптации и акклиматизации тоже забывать вовсе не стоит.
В то же самое время некоторые из игроков, от кого в Павлодаре отказались, — скажем, те же Стефан Живкович или Родриго Антонио, — не выглядели исполнителями, которые больше уже не в состоянии приносить иртышанам пользу.
На момент создания данного материала не были включены в заявку «Иртыша» подписавший в клубом контракт накануне гондурасский форвард Эдди Эрнандес, о приходе которого Sports.kz сообщал в конце февраля, а также имеющий возможность выступать на правах воспитанника казахстанского футбола молодой центральный защитник Мидат Галбаев.
Но это, думается, дело времени. В целом, набор иностранцев в команде представляется довольно интересным и достаточно перспективным — в отличие от имеющейся в наличии группы местных футболистов. А насчет стартующего сезона… Вряд ли стоит сомневаться, что в этом клубе скучать футбольную общественность страны не заставят. Здесь ради хайпа готовы, кажется, на все. Значит, будет весело.