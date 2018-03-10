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13:39 (мск), источник: Sports.kz

«Иртыш». Ради хайпа

Старт чемпионата Казахстана 2018 года по футболу в Премьер-Лиге уже на носу. Вот-вот застучат весело мячи по где-то зеленым, а в других местах не особо, отечественным футбольным полям. Один из обладателей рекорда по завоеванию чемпионских званий в стране «Иртыш» принимает в первом туре на своем поле «Атырау». И, откровенно говоря, за пентакампеонов довольно тревожно.

Создается порой впечатление, что работать в ФК «Иртыш» с какими-то определенными целями специально собирают в последние годы людей, которые в самой игре миллионов, как и в своих непосредственных должностных обязанностях, разбираются очень слабо. Взять только минувшее межсезонье. Директор клуба непонятно зачем выставляет весь футбольный Казахстан на посмешище, на полном серьезе рассказывая зарубежным СМИ о том, что его клуб рассматривает в качестве потенциальных главных тренеров своей команды Жозе Моуринью и Фабио Капелло. Никак не меньше.

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Пресс-служба «Иртыша» из своего общения с прессой вообще устраивает даже не столь любимый им самим КВН, а балаган какой-то. Не просто ведь так все это делается — для решения каких-то неосознаваемых всеми остальными задач, правильно?.. Люди, собравшиеся в клубе, возникает устойчивое ощущение, абсолютно уверены в том, что являются неким центром только им известного мироздания, вокруг которого вертятся все остальные субъекты мирового футбола. И с этим, похоже, ничего уже не поделаешь. Рассматривали Моуринью — а взяли Херарда Нуса. Оно понятно — на Жозе надежды мало. Другое дело — 33-летний специалист, трудившийся прежде в должности главного тренера аж три месяца…

Ну и что, что американский «Райо ОКС» из НАСЛ сразу после окончания работы там Херарда Нуса был расформирован?! Всякое ведь бывает.

В экспериментах как таковых, конечно, ничего плохого нет. Если, конечно, осуществляются они на собственные деньги. Однако здесь ситуация совершенно другая. И тревожнее всего, что подобные опыты ставятся над командой, которой предстоит этим летом защищать честь всего Казахстана в квалификации Лиги Европы. Обращает на себя внимание серьезнейшая реконструкция состава, произведенная в «Иртыше» этой зимой.

В этом, конечно, ничего удивительного нет, — когда команда за полгода меняет третьего главного тренера, капитальные изменения в ее рядах неизбежны. И, стоит отметить, некоторые новобранцы павлодарской дружины в межсезонных спаррингах выглядели вполне прилично. Другое дело, что хорошая игра в контрольных матчах на УТС отнюдь не гарантирует того же самого по ходу непосредственно сезона. Тем более, что и о вопросах адаптации и акклиматизации тоже забывать вовсе не стоит.

В то же самое время некоторые из игроков, от кого в Павлодаре отказались, — скажем, те же Стефан Живкович или Родриго Антонио, — не выглядели исполнителями, которые больше уже не в состоянии приносить иртышанам пользу.

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На момент создания данного материала не были включены в заявку «Иртыша» подписавший в клубом контракт накануне гондурасский форвард Эдди Эрнандес, о приходе которого Sports.kz сообщал в конце февраля, а также имеющий возможность выступать на правах воспитанника казахстанского футбола молодой центральный защитник Мидат Галбаев.

Но это, думается, дело времени. В целом, набор иностранцев в команде представляется довольно интересным и достаточно перспективным — в отличие от имеющейся в наличии группы местных футболистов. А насчет стартующего сезона… Вряд ли стоит сомневаться, что в этом клубе скучать футбольную общественность страны не заставят. Здесь ради хайпа готовы, кажется, на все. Значит, будет весело.

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