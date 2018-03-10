«Он фанат футбола, докапывающийся до каждой детали»

Источник: Prosports.kz

Корреспондент Prosports.kz анализирует новую роль Григория Бабаяна и его возможности в качестве главного тренера «Астаны».

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Потенциал, опыт, управление и нововведения

«Шанс можно дать, он мог бы справиться, все тренировки, что он проводил, были интересны, он следит за новыми технологиями и даже внедряет их в наш тренировочный процесс. Те же теории проходят компактно и доступно, не затягиваются», — это слова Кайрата Нурдаулетова в отношении Бабаяна, которые он произнес в январе 2014 года. За прошедшие четыре года 37-летний специалист явно улучшил свои тренерские скиллы и набрался такого опыта, которого нет даже у некоторых мастодонтов тренерского цеха в Казахстане. Плодотворная работа со Стоиловым на протяжении четырех лет явно не прошла даром, Бабаян увидел, как можно добиваться результата, в том числе на европейской арене.

«Я думаю, Стоилов считается лучшим тренером в истории казахстанского футбола. И я у него многому научился. Я брал лучшее у каждого тренера, но наибольшее я почерпнул у Стоилова. И ему за это огромное спасибо. Что касается сходства с Моуринью, то мне об этом говорили, и как я вам могу ответить? Я работаю. Пытаюсь развиваться и учиться каждый день. Делаю первые шаги в карьере. Все будет зависеть от результата», — сказал Бабаян после произошедшей тренерской рокировки.

При этом нельзя забывать, что Григорий Константинович также в свое время входил в тренерский штаб: Мирослава Беранека, Бернда Шторка, Антониуса Йора, Иоана Андоне, Юрия Красножана и Олега Протасова. Опять же кто из молодых казахстанских тренеров может похвастаться таким бэкграундом?

Бабаян становится главным тренером «Астаны» уже в третий раз, правда, два предыдущих периода были совсем короткими и тогда его должность предусматривала приставку и.о. Сейчас все иначе, Григорий Константинович будет главным минимум до лета. И сейчас очевидно, что амбиции и, судя по всему, возможности Бабаяна достигли того уровня, чтобы штурмовать новые высоты с «Астаной» уже самостоятельно.

Григорий Константинович обновил тренерский штаб, в частности, пригласив 41-летнего Александра Москаленко, при этом в штабе остались Евгений Набойченко, Аркадий Бакулин и Саид Ибраимов, которые работали и со Стоиловым.

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Пан или пропал?

Болельщиков «Астаны», безусловно, вдохновила недавняя победа клуба на «Кайратом», но даже сам Бабаян признал, что этот успех все-таки еще заслуга Стоилова. В действительности для молодого тренера нынешняя ситуация и приятная, и довольно сложная. Победы Бабаяна в ближайшие месяцы могут быть восприняты как наследство Стоилова, а возможные неудачи запишут как раз на его счет.

С точки зрения тактики и психологии команда должна остаться на прежнем уровне, поскольку сам Бабаян неоднократно принимал самое активное участие в подготовке к сезону. Кроме того, его авторитет внутри клуба, и команды в частности, не подвергается сомнению, Григорий Константинович еще при Стоилове многое контролировал в раздевалке по части дисциплины и тренировок.

В карьерном плане это огромный шанс для Бабаяна, и в данном случае он, конечно, немного рискует, потому что от провала тоже никто не застрахован. Остаться в памяти как превосходный оруженосец Стоилова, или достичь чего-то аналогичного или даже больше уже самостоятельно — Бабаян сделал свой выбор, и в принципе это в его характере. Он никогда не боялся ответственности и всегда хотел открывать для себя что-то новое. Так было, когда он уезжал в Германию, будучи игроком, и такой взгляд на жизнь у него прослеживается до сих пор.

Символ новой эпохи

Если судить шире, то Бабаян — это еще и надежда в списке отечественных тренеров новой волны. Посмотрите на состав казахстанских специалистов, которые сейчас работают в КПЛ. Во-первых, их довольно немного (а скорее, откровенно мало), а во-вторых, Никитенко, Масудов и Огай — это тренеры, скорее, советской школы. При этом Бабаяну доверили не клуб-аутсайдер и даже не средний коллектив, а команду, четыре года доминирующую в Казахстане, с огромными возможностями (по меркам КПЛ) и не менее серьезными задачами.

Если Бабаян справится, то это будет позитивно для всего казахстанского футбола и в том числе для его молодых коллег. Опять же интригует дуэль Бабаяна с Карлосом Алосом, ведь они оба — молодые тренеры, но один легионер, а другой казахстанец. То есть сейчас Григорий Константинович как олицетворение нового периода в казахстанском футболе может задать совсем другой вектор и тренд в КПЛ.

Дословно

Дмитрий Шомко, защитник «Астаны»:

— Думаю, ничего в команде не поменяется с приходом нового главного тренера. В конце концов, Григорий Бабаян также находился в тренерском штабе и прекрасно знает игроков и их возможности.

Георгий Жуков, экс-игрок «Астаны»:

— Он очень ответственный, настоящий фанат футбола, он может работать 24 часа в сутки и докапываться до каждой детали. Поэтому игроки зачастую знают, как реагировать на каждую ситуацию.

Марин Томасов, полузащитник «Астаны»:

— Все мы хорошо знаем Григория Константиновича, так как он давно работает в клубе. Очень рад, что он начал с такой уверенной победы в Суперкубке.

Генрих Шмидтгаль, экс-игрок сборной Казахстана: