15-летняя чемпионка заинтересовала Японию.
«Акжайык» презентовал игровую форму на сезон-2018
Вчера ФК «Акжайык» презентовал новую игровую форму. В презентации приняли участия все новички команды и капитан «Акжайыка» Мирам Сапанов.
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Вчера ФК «Акжайык» презентовал новую игровую форму. В презентации приняли участия все новички команды и капитан «Акжайыка» Мирам Сапанов.
Первую официальную игру в новой форме уральцы проведут уже завтра на «Астана Арена», в матче 1-го тура
Отметим, что цвет игровой формы «Акжайыка» в этом сезоне останется без изменений. Был изменен только дизайн и шрифт для номеров и фамилий игроков.