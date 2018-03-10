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13:07 (мск), источник: Sports.kz

«Акжайык» презентовал игровую форму на сезон-2018

Вчера ФК «Акжайык» презентовал новую игровую форму. В презентации приняли участия все новички команды и капитан «Акжайыка» Мирам Сапанов.

Первую официальную игру в новой форме уральцы проведут уже завтра на «Астана Арена», в матче 1-го тура Премьер-Лиги с «Астаной».

Отметим, что цвет игровой формы «Акжайыка» в этом сезоне останется без изменений. Был изменен только дизайн и шрифт для номеров и фамилий игроков.

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