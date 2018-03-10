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Месси пропустит матч «Барселоны» с «Малагой»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании с «Малагой» по причинам личного характера.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании с «Малагой» по причинам личного характера.
Об этом сообщает сайт каталонского клуба.
Матч «Малага» — «Барселона» состоится 10 марта, начало игры — в 22:45 мск. Вместо Месси в заявку гостей включен защитник Йерри Мина.
Месси в нынешнем сезоне чемпионата Испании принял участие в 27 матчах, в которых забил 24 мяча и сделал 12 голевых передач.
«Барселона» после 27 туров лидирует в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя — «Атлетико» — на восемь очков.