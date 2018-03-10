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«Шахтер» подписал чешского полузащитника
Состав карагандинского «Шахтера» пополнился 27-летним чешским полузащитником Эгоном Вухом.
Состав карагандинского «Шахтера» пополнился 27-летним чешским полузащитником Эгоном Вухом.
Профессиональную футбольную карьеру Эгон начинал в 2011 году в чешской «Теплице».
В 2015 году перешел в пльзеньскую «Викторию», после защищал цвета футбольного клуба «Слован» (г. Либерец). В летнее трансферное окно 2017 года стал игроком костанайского «Тобола». Также выступал за молодежную сборную Чехии.
Клубная карьера: 2011−2015 гг. «Теплице» (Теплице, Чехия) 2015−2017 гг. «Виктория» (Пльзень, Чехия) 2016−2017 гг. «Слован» (Либерец, Чехия) 2017 г. «Тобол» (Костанай, Казахстан).