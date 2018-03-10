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12:16 (мск), источник: Газета.Ру

Второе пришествие Слуцкого в Европу

Леонид Слуцкий согласовал контракт с голландским «Витессом» — клубом высшего дивизиона Нидерландов Эредивизи. Российский тренер должен возглавить команду со старта сезона-2018/19. Соглашение будет рассчитано на два года. Ранее специалист работал с еще одним европейским клубом — «Халл Сити» из английского Чемпионшипа, однако был уволен за неудовлетворительные результаты в декабре 2017 года.

Источник: Газета.Ру

Российский тренер Леонид Слуцкий продолжает покорять заграницу. После не самого удачного вояжа в английский Чемпионшип, где специалист полгода тренировал «Халл Сити» (после его ухода команда осталась на 20 месте из 24-х с девятью поражениями в 20 матчах чемпионата), экс-наставник московского ЦСКА согласовал контракт с голландским «Витессом».

Об этом сообщила местная газета Omroep Gelderland. Договор будет рассчитан на два года, и Слуцкий приступит к исполнению своих обязанностей с сезона-2018/19.

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Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум подтвердил достижение договоренности с россиянином:

«Слуцкий — отличный выбор, он открытый человек, харизматичный и прекрасно говорит по-английски.

Отлично, что у нас появилась возможность взять на пост главного тренера человека с международным опытом.

Если контракт будет успешно подписан, то Слуцкий станет первым россиянином на посту главного тренера голландского клуба (кстати, в Англии он тоже был первопроходцем).

Как сообщили СМИ, для урегулирования всех формальностей руководство «Витесса» ждет того момента, когда специалист получит разрешение на работу в Нидерландах.

Нынешний наставник желто-черных Хэнк Фрейзер добровольно покинет команду, с которой выиграл Кубок страны в 2017 году.

По информации De Telegraaf, тренер не сошелся характерами с руководством, которое чересчур вмешивалось в его работу. По этой же причине из голландского клуба ранее ушел Мо Аллах.

Остается надеяться, что Слуцкий найдет общий язык с первыми лицами «Витесса», учитывая, что командой владеет российский предприниматель Александр Чигиринский.

«Витесс» является крепким середняком высшего дивизиона Нидерландов — Эредивизи.

В сезоне-2016/17 клуб занял пятое место в чемпионате страны и, как уже было сказано, выиграл Кубок, а в данный момент идет на шестой строчке в таблице.

Команды, занявшие с пятого по восьмое место в Эредивизи, разыграют между собой последнюю путевку в Лигу Европы (автоматически в этот турнир попадают коллективы с третьей и четвертой строчки). Так что будущие подопечные Слуцкого еще вполне могут пробиться в еврокубки.

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К тому же в последнем туре желто-черные обыграли крепкий «Аякс» со второго места в таблице (3:2), что лишний раз подчеркнуло серьезность их намерений.

Поскольку российских тренеров в чемпионате Нидерландов еще не было, мнениями об этом турнире делились исключительно бывшие игроки Эредивизи.

Так, экс-полузащитник голландского «Фейенорда» Денис Клюев заявил, что условия в «Витессе» должны подойти Слуцкому больше, чем в «Халле».

«У Слуцкого есть хорошая квалификация, он неплохой тренер, который в России показал, что может работать на высоком уровне. В Голландии у него есть шанс показать себя.

В «Витессе», думаю, его хорошо изучили, прежде чем делать ему предложение. Слуцкому, конечно, надо работать.

В «Халле» у него были не самые простые условия для плодотворной деятельности, а в «Витессе» состав постабильнее, там должно быть попроще.

Будем надеяться, что у него все получится, — приводит слова экс-футболиста «Р-Спорт».

Молодой нападающий московского «Локомотива» Аршак Корян, выступавший за «Витесс» в прошлом сезоне, рассказал об атмосфере в клубе.

«В «Витессе» дружный коллектив. Все общаются, вместе ходят на командные обеды и ужины. Мы играли в пейнтбол и проходили квесты. Сейчас много новых ребят, но думаю, что атмосфера в команде такая же.

При мне было много приколов. Например, стена Луи ван Гала в раздевалке на базе. Туда попадали те, кто говорил с ошибками.

Неправильно произнес слово — сразу там оказывался. Не знаю, сохранилась ли стена ван Гала до сих пор.
Аршак Корян

Почему так называется? Возможно, потому что ван Гал говорил с ошибками, — цитирует Коряна «Чемпионат.com».

Должно быть, Слуцкому вначале придется постоять у стеночки имени голландского коллеги — особенно если специалист возьмется учить местный язык.

Тем не менее хорошего английского должно вполне хватить для работы в Нидерландах — футболисты из этой страны говорят на нем с легкостью, как если бы он был родным.

Что касается тренерского опыта, то тут сомнений в компетентности Слуцкого минимум: семь лет у руля одного из сильнейших клубов России ЦСКА, три победы в чемпионате страны, две — в Кубке и Суперкубке, один героический проход до четвертьфинала Лиги чемпионов, а также год работы со сборной России — послужной список наставника выглядит довольно солидно.

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Только вот первый блин в Европе у него вышел большим комом: несмотря на потрясающую атмосферу в раздевалке «Халла» и уважение игроков, Слуцкий так и не смог наладить игру в обороне. «Тигры» пропускали неприлично много, и не могли победить не протяжении семи матчей подряд, из которых было три ничьих и четыре поражения. И это несмотря на великолепную статистику забитых мячей — 71 в 20 играх!

На плачевные результаты, конечно, оказал большое влияние массовый уход лидеров команды в межсезонье и отсутствие равноценной замены, однако это реалии абсолютного большинства команд после вылета из Премьер-лиги, и Слуцкий с ними не справился.

Теперь у россиянина появился второй шанс в Европе. На этот раз условия куда более комфортные — крепкая команда с оптимальным составом, борющаяся за еврокубки.

Эльвира Харунова

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