Заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится

Как отмечает пресс-служба организации, в комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ не поступало информации об успешном проведении переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба команды, подавших заявления. С учетом сохранения задолженностей и отсутствия договоренностей запрет на регистрацию футболистов в отношении клуба оставлен в силе. Вопрос о применении к клубу дополнительных санкций будет рассмотрен на следующем заседании Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

Ранее было удовлетворено ходатайство футбольного клуба «Крумкачы» о предоставлении дополнительного времени на проведение переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба, подавшими заявления. До этого в связи с неисполнением решения Комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед футболистами и представителями тренерского штаба, с футбольного клуба «Крумкачы» были сняты два турнирных очка в лиговом соревновании сезона 2018 года, в котором клуб будет принимать участие.