Заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится
«Крумкачы» не смогут регистрировать новых игроков. Заседание Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится.
«Крумкачы» не смогут регистрировать новых игроков. Заседание Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится.
Как отмечает
Ранее было удовлетворено ходатайство футбольного клуба «Крумкачы» о предоставлении дополнительного времени на проведение переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба, подавшими заявления. До этого в связи с неисполнением решения Комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед футболистами и представителями тренерского штаба, с футбольного клуба «Крумкачы» были сняты два турнирных очка в лиговом соревновании сезона 2018 года, в котором клуб будет принимать участие.