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12:07 (мск), источник: Прессбол

Заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится

«Крумкачы» не смогут регистрировать новых игроков. Заседание Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится.

Как отмечает пресс-служба организации, в комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ не поступало информации об успешном проведении переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба команды, подавших заявления. С учетом сохранения задолженностей и отсутствия договоренностей запрет на регистрацию футболистов в отношении клуба оставлен в силе. Вопрос о применении к клубу дополнительных санкций будет рассмотрен на следующем заседании Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

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Ранее было удовлетворено ходатайство футбольного клуба «Крумкачы» о предоставлении дополнительного времени на проведение переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба, подавшими заявления. До этого в связи с неисполнением решения Комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед футболистами и представителями тренерского штаба, с футбольного клуба «Крумкачы» были сняты два турнирных очка в лиговом соревновании сезона 2018 года, в котором клуб будет принимать участие.

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