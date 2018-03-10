Пожизненно отстраненного от футбола тренера пригласили экспертом на ТВ

«Бывший тренер-методист Агакиши Мехтизаде, работавший в «Кешле» и «Нефтчи», был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, 6 декабря прошлого года по решению Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА, основанного на официальном обращении «Нефтчи» и поступившей от УЕФА информации. Это решение было принято после соответствующего расследования АФФА и объяснительной от самого Мехтизаде, где выяснилось, что он в индивидуальном порядке участвовал в манипуляции результатов спортивных матчей.
Но, как выяснилось, подобная «незначительная мелочь», как пожизненная дисквалификация за антиспортивную деятельность, не является весомой причиной для придатка государственного телеканала, и там решили вызвать Мехтизаде в качестве эксперта на тему европейского футбола, где он еще не замешан в договорных матчах.
Сразу возникают закономерные вопросы. Например, неужели, в стране не осталось экспертов, которые могли бы обсуждать и рассуждать о футболе? Почему госканал наплевал на все этические нормы, решив, что приглашение человека, чье пожизненное отстранение за деяния, которые были доказаны (он сам и признался), это очень хорошая идея?
Вполне разумным выглядит приглашение его на передачу, в которой обсуждалась бы тема «договорняков», манипуляций результатами спортивных матчей, где он также мог объяснить общественности причины своих действий. Но, нет, лучше пригласить на футбольную экспертизу.
С другой стороны, стоит ли нам удивляться? Качество транслируемого на ТВ чаще всего оставляет желать лучшего, равно как и качество выполняемой там работы. Не удивимся, если вскоре какой-нибудь телеканал в качестве эксперта в какой-либо сфере пригласит кого-то, кто замешан в махинациях в этой самой сфере и чья вина уже доказана. Аплодируем (саркастично) стоя, — говорится в сообщении издания.
Стоит добавить, что ранее игроки ФК «Кешля» Миргусейн Сеидов и Низами Гаджиев также пожизненно были отстранены от футбола.