КПЛ-2018: Заявка «Иртыша»
Заявка ФК «Иртыш» (Павлодар) на сезон казахстанской премьер-лиги-2018, передает Prosports.kz.
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Заявка ФК «Иртыш» (Павлодар) на сезон казахстанской премьер-лиги-2018, передает Prosports.kz.
Вратари:
№ 1 Алмат Бекбаев (1984) «Ордабасы».
№ 13 Никита Калмыков (1989).
№ 30 Серикбол Капанов (1996).
Защитники:
№ 4 Милош Стаменкович (1990, Сербия).
№ 5 Александр Кислицын (1986).
№ 6 Рахимжан Розыбакиев (1991) «Актобе».
№ 14 Берик Айтбаев (1991) «Актобе».
№ 18 Валерий Леньков (1997).
№ 19 Максат Амирханов (1992) «Тараз».
№ 24 Дмитрий Шмидт (1993) «Акжайык».
№ 25 Руслан Есимов (1990).
№ 65 Адриан Аврамия (1992, Румыния) «Динамо-Брест» (Беларусь).
Полузащитники:
№ 7 Павел Шабалин (1988).
№ 11 Владимир Воменко (1995) «Шахтер».
№ 15 Сергей Кисляк (1987, Беларусь) «Газиантепспор» (Турция).
№ 16 Адриан Гомес Рамирес (Испания) «Альбасете» (Испания).
№ 17 Илья Калинин (1992).
№ 22 Кирилл Шестаков (1985) «Актобе».
№ 40 Карлос Фонсека (1987, Португалия).
№ 57 Артем Попов (1998).
№ 59 Дору Попадюк (Румыния) «Волунтари» (Румыния).
Нападающие:
№ 20 Арман Смаилов (1997).
№ 39 Фуад Гболахан Салами (1991, Нигерия) КуПС (Финляндия).