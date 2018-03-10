Футболист сборной Армении перешел в «Жетысу»
Талдыкорганский «Жетысу» подписал очередного новичка — на этот раз 25-летнего полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
Талдыкорганский «Жетысу» подписал очередного новичка — на этот раз 25-летнего полузащитника сборной Армении Камо Оганесяна, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
Прошлый сезон Оганесян провел в Беларуси, где защищал цвета команды «Торпедо-БелАЗ». В 28 матчах чемпионата забил три гола, при этом клуб из Жодино финишировал на пятом месте.
В январе футболист на правах свободного агента перешел в армянский «Алашкерт», но на днях стал игроком «Жетысу». О сроках и других деталях трудового соглашения пока не сообщается.
Оганесян на родине выступал за «Патани» и «Пюник». Приглашался во все юношеские сборные. По сей день продолжает выступать за национальную команду, за которую провел 36 игр.
Отметим, «Жетысу» по итогам сезона-2017 в первой лиге вернулся в