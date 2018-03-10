Футболист сборной Армении перешел в «Жетысу»

Прошлый сезон Оганесян провел в Беларуси, где защищал цвета команды «Торпедо-БелАЗ». В 28 матчах чемпионата забил три гола, при этом клуб из Жодино финишировал на пятом месте.

В январе футболист на правах свободного агента перешел в армянский «Алашкерт», но на днях стал игроком «Жетысу». О сроках и других деталях трудового соглашения пока не сообщается.

Оганесян на родине выступал за «Патани» и «Пюник». Приглашался во все юношеские сборные. По сей день продолжает выступать за национальную команду, за которую провел 36 игр.