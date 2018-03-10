Хайнкес: Никогда не говорил, что завершу карьеру летом

Источник: AFP 2018

«Могу лишь сказать, что на данный момент ничего не решено, потому что я точно не заявлял, что завершу карьеру летом.

Я только ссылался на нашу договорённость прошлого года, которая всё ещё в силе. В недавнем интервью я лишь выразил своё восхищение коллегой Томасом Тухелем, которого очень хорошо знаю.