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Хайнкес: Никогда не говорил, что завершу карьеру летом
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал возможность остаться в мюнхенском клубе на следующий сезон.
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Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал возможность остаться в мюнхенском клубе на следующий сезон.
«Могу лишь сказать, что на данный момент ничего не решено, потому что я точно не заявлял, что завершу карьеру летом.
Я только ссылался на нашу договорённость прошлого года, которая всё ещё в силе. В недавнем интервью я лишь выразил своё восхищение коллегой Томасом Тухелем, которого очень хорошо знаю.
Но если вы изучите контекст всего интервью, то поймёте, что там я хвалил многих других тренеров, — приводит слова Хайнкеса Goal.