«Рома» разгромила «Торино»

Все голы «Рома» забила во втором тайме. На 56-й минуте точным ударом отметился защитник Костас Манолас, которому ассистировал полузащитник Алессандро Флоренци. Второй мяч был забит на 73-й минуте. Его автором стал хавбек Даниэле Де Росси, отличившийся после передачи Раджи Найнгголана. Точку в матче поставил полузащитник Лоренцо Пеллегрини.