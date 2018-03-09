15-летняя чемпионка заинтересовала Японию.
«Рома» разгромила «Торино»
«Рома» в матча 28-го тура чемпионата Италии разгромила «Торино». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
«Рома» в матча 28-го тура чемпионата Италии разгромила «Торино». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Все голы «Рома» забила во втором тайме. На 56-й минуте точным ударом отметился защитник Костас Манолас, которому ассистировал полузащитник Алессандро Флоренци. Второй мяч был забит на 73-й минуте. Его автором стал хавбек Даниэле Де Росси, отличившийся после передачи Раджи Найнгголана. Точку в матче поставил полузащитник Лоренцо Пеллегрини.
«Рома» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (36) располагается на 9-й строчке.
|Эусебио Ди Франческо
|Вальтер Маццарри
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|13
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)