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00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» разгромила «Торино»

«Рома» в матча 28-го тура чемпионата Италии разгромила «Торино». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Источник: AP 2018

Все голы «Рома» забила во втором тайме. На 56-й минуте точным ударом отметился защитник Костас Манолас, которому ассистировал полузащитник Алессандро Флоренци. Второй мяч был забит на 73-й минуте. Его автором стал хавбек Даниэле Де Росси, отличившийся после передачи Раджи Найнгголана. Точку в матче поставил полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

«Рома» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (36) располагается на 9-й строчке.

Рома 3:0
Первый тайм: 0:0
Торино
9.03.2018, 22:45 основной раунд: 28-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Вальтер Маццарри
Голы
56′ Константинос Манолас (А. Флоренци) 44
73′ Даниэле Де Росси (Р. Наингголан) 16
90+3′ Лоренцо Пеллегрини (Р. Наингголан) 7
Составы
Алиссон 1
Гильерме Жуан Жезус 5
Александр Коларов 11
Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Алессандро Флоренци 24
Патрик Шик 14
Стефан Эль-Шаарави 92
89′ Кевин Стротман 6
Максим Гоналон 21
8′ 84′ Даниэле Де Росси 16
Лоренцо Пеллегрини 7
76′ Дженгиз Ундер 17
Жерсон 30
39 Сальваторе Сиригу
15 Кристиан Ансальди 36′
24 Эмилиано Моретти
33 Николя Нкулу
8 Даниэле Базелли 87′
88 Томас Ринкон
9 Андреа Белотти
21 Алехандро Беренгер
29 Лоренцо Де Сильвестри 71′
23 Антонио Баррека
6 Африйе Акуа 80′
20 Симоне Эдера
14 Сильва Яго Фальке 68′
11 М`Бай Ньянг
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 3
13 Угловые 6
8 Фолы 21
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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