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9 марта, источник: Спорт-Экспресс

Спор Моуринью и Клоппа за второе место

«СЭ» анонсирует матчи 30-го тура чемпионата Англии и дает на них свой прогноз.

Источник: Reuters

ОСОБЕННОГО УСТРОИТ НИЧЬЯ?

Принято считать, что в ведущих европейских чемпионатах значение имеют только титул или факт попадания в Лигу чемпионов, а серебро и бронза, в отличие от России, практически везде виртуальны и медалей не сулят. Тем не менее, никто не отменяет спортивного самолюбия и желания подняться как можно выше. Применительно к нынешнему чемпионату Англии — это финишировать вслед за мчащимся на всех парах к золоту «Манчестер Сити».

И если второе место кому-то кажется чуть ли не равносильным третьему, то в «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед» считают иначе, поэтому цитаты о стремлении финишировать, как минимум, вторыми появлялись в новостных лентах регулярно. Тем интереснее 200-й матч в истории двух великих команд, в преддверии которого у хозяев дружно выздоровели Феллаини и Байи, а у мерсисайдцев — Хендерсон, Робертсон и Вайналдум.

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Вопрос в том, необходима ли Жозе Моуринью победа над Юргеном Клоппом, которого Особенный в восьми матчах обыграл только один раз — пять лет назад, когда «Реал» португальца все равно пропустил «Боруссию» в финал Лиги чемпионов (1:4, 2:0)? Сейчас «МЮ» впереди на два очка и, зная принципы его тренера, логично предположить, что, как и в первом круге, ничья вполне устроит «красных дьяволов».

На «Энфилде» ее добыл феноменальный Давид Де Хеа, поставивший чудеса в своем исполнении на поток. В этом плане ничего не изменилось, тогда как «Ливерпуль» теперь совсем другой. Трудно поверить, но в октябре Клоппу прочили отставку, а получивший в пятницу приз лучшего игрока месяца Мохамед Салах в восьми турах забил всего 4 мяча. Остановит ли Де Хеа нынешнюю версию «красных», или хозяева поставят на атаку, и Ромелу Лукаку забьет свой 100-й гол в премьер-лиге?

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ОЖИВИТ ЛИ «АРСЕНАЛ» ЛИГА ЕВРОПЫ?

«Канониры» в последнее время смахивали на оставшийся без руля и ветрил корабль, с деморализованной командой и не понимающим, что делать капитаном. Уже для всех, кроме главного тренера «Арсенала» очевидно, что этот сезон должен стать для Арсена Венгера последним, но при всей критике в свой адрес француз не заслужил такого прощания.

Лондонцы пропускают в 11 матчах премьер-лиги подряд, чего не случалось шестнадцать лет. Им забил даже самый невезучий футболист сезона Льюис Данк, на счету которого до прошлого тура значилось четыре автогола. Петер Чех допустил очередную результативную ошибку, а скромный «Брайтон» вошел в историю как команда, нанесшая Венгеру 150-е поражение в английском чемпионате.

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Лига Европы, где «Арсенал» весьма уверенно переиграл «Милан», стала для лондонцев глотком свежего воздуха. И теперь лондонцы могут не отбиваться от слухов о не лучшей атмосфере в коллективе и утечках информации из раздевалки, а отвечать в стиле Гранита Джаки, заявившего: «Многие обсуждают нас, черпая информацию со стороны, но никто не знает, что происходит внутри команды. Мы продемонстрировали единство и характер».

Не стал ли всплеск на «Сан-Сиро» разовым? Узнаем после встречи с выигравшим у «канониров» два последних матча «Уотфордом»: четырех кряду поражений у лондонцев не было с 1995 года.

«ЧЕЛСИ» СДАЕТ ПОЛНОМОЧИЯ

Игру «Челси» против «Манчестер Сити» подвергли жесточайшей критике. Джейми Реднапп назвал ее преступление против футбола, а Гэри Нэвилл — просто отвратительной. Эден Азар, в свою очередь, не только воздал должное сопернику, но и фактически бросил камень в огород Антонио Конте, заявив: «Не коснулся бы мяча, даже если бы мы играли три часа».

Наверное, было бы правильно, если бы уже в прошлом туре не нанесшие ни одного удара в створ ворот Эдерсона «синие» лишились математических шансов догнать лидера. Можно было бы говорить о символической передаче полномочий будущему чемпиону, что должно произойти в ближайшие дни. «Сити» в понедельник обязан побеждать «Стоук Сити», и тогда за восемь туров до финиша между командами как минимум сохранится нынешний 25 очковый разрыв, и лондонцы де-факто получат к своему титулу приставку «экс».

Впрочем, их планы сейчас скромнее: для сохранения шансов финишировать в четверке «Челси» нужно побеждать «Кристал Пэлас» с выздоровевшим нападающим Заа, чьи голы в двух последних дерби отправляли команду Конте в нокаут.

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ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР В ГОСТЯХ У ХУДШЕГО

Из последних двенадцати матчей «Эвертон» выиграл лишь два, однако владельцы «ирисок» пока не собираются увольнять Сэма Эллардайса. Сам тренер, впрочем, понимает неустойчивость своего положения и говорит: «Побеждая, я должен доказать, что являюсь подходящим человеком для этой работы».

Таким, как его ближайший соперник Крис Хьютон. Накануне премьер-лига признала его лучшим тренером февраля, оценив впечатляющую поступь дерзкого новичка турнира «Брайтона», набравшего в последних четырех турах 10 очков и вышедшего в четвертьфинал Кубка Англии.

Сумеет ли Большой Сэм в столь ответственный момент превзойти своего успешного коллегу, который в первом круге едва не победил еще возглавляемый Роналдом Куманом «Эвертон», упустив победу на последней минуте?

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