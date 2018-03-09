Спор Моуринью и Клоппа за второе место
«СЭ» анонсирует матчи 30-го тура чемпионата Англии и дает на них свой прогноз.
«СЭ» анонсирует матчи 30-го тура чемпионата Англии и дает на них свой прогноз.
ОСОБЕННОГО УСТРОИТ НИЧЬЯ?
Принято считать, что в ведущих европейских чемпионатах значение имеют только титул или факт попадания в Лигу чемпионов, а серебро и бронза, в отличие от России, практически везде виртуальны и медалей не сулят. Тем не менее, никто не отменяет спортивного самолюбия и желания подняться как можно выше. Применительно к нынешнему чемпионату Англии — это финишировать вслед за мчащимся на всех парах к золоту «Манчестер Сити».
И если второе место
Вопрос в том, необходима ли Жозе Моуринью победа над Юргеном Клоппом, которого Особенный в восьми матчах обыграл только один раз — пять лет назад, когда «Реал» португальца все равно пропустил «Боруссию» в финал Лиги чемпионов (1:4, 2:0)? Сейчас «МЮ» впереди на два очка и, зная принципы его тренера, логично предположить, что, как и в первом круге, ничья вполне устроит «красных дьяволов».
На «Энфилде» ее добыл феноменальный Давид Де Хеа, поставивший чудеса в своем исполнении на поток. В этом плане ничего не изменилось, тогда как «Ливерпуль» теперь совсем другой. Трудно поверить, но в октябре Клоппу прочили отставку, а получивший в пятницу приз лучшего игрока месяца Мохамед Салах в восьми турах забил всего 4 мяча. Остановит ли Де Хеа нынешнюю версию «красных», или хозяева поставят на атаку, и Ромелу Лукаку забьет свой 100-й гол в
ОЖИВИТ ЛИ «АРСЕНАЛ» ЛИГА ЕВРОПЫ?
«Канониры» в последнее время смахивали на оставшийся без руля и ветрил корабль, с деморализованной командой и не понимающим, что делать капитаном. Уже для всех, кроме главного тренера «Арсенала» очевидно, что этот сезон должен стать для Арсена Венгера последним, но при всей критике в свой адрес француз не заслужил такого прощания.
Лондонцы пропускают в 11 матчах
Лига Европы, где «Арсенал» весьма уверенно переиграл «Милан», стала для лондонцев глотком свежего воздуха. И теперь лондонцы могут не отбиваться от слухов о не лучшей атмосфере в коллективе и утечках информации из раздевалки, а отвечать в стиле Гранита Джаки, заявившего: «Многие обсуждают нас, черпая информацию со стороны, но никто не знает, что происходит внутри команды. Мы продемонстрировали единство и характер».
Не стал ли всплеск на «Сан-Сиро» разовым? Узнаем после встречи с выигравшим у «канониров» два последних матча «Уотфордом»: четырех кряду поражений у лондонцев не было с 1995 года.
«ЧЕЛСИ» СДАЕТ ПОЛНОМОЧИЯ
Игру «Челси» против «Манчестер Сити» подвергли жесточайшей критике. Джейми Реднапп назвал ее преступление против футбола, а Гэри Нэвилл — просто отвратительной. Эден Азар, в свою очередь, не только воздал должное сопернику, но и фактически бросил камень в огород Антонио Конте, заявив: «Не коснулся бы мяча, даже если бы мы играли три часа».
Наверное, было бы правильно, если бы уже в прошлом туре не нанесшие ни одного удара в створ ворот Эдерсона «синие» лишились математических шансов догнать лидера. Можно было бы говорить о символической передаче полномочий будущему чемпиону, что должно произойти в ближайшие дни. «Сити» в понедельник обязан побеждать «Стоук Сити», и тогда за восемь туров до финиша между командами как минимум сохранится нынешний 25 очковый разрыв, и лондонцы
Впрочем, их планы сейчас скромнее: для сохранения шансов финишировать в четверке «Челси» нужно побеждать «Кристал Пэлас» с выздоровевшим нападающим Заа, чьи голы в двух последних дерби отправляли команду Конте в нокаут.
ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР В ГОСТЯХ У ХУДШЕГО
Из последних двенадцати матчей «Эвертон» выиграл лишь два, однако владельцы «ирисок» пока не собираются увольнять Сэма Эллардайса. Сам тренер, впрочем, понимает неустойчивость своего положения и говорит: «Побеждая, я должен доказать, что являюсь подходящим человеком для этой работы».
Таким, как его ближайший соперник Крис Хьютон. Накануне
Сумеет ли Большой Сэм в столь ответственный момент превзойти своего успешного коллегу, который в первом круге едва не победил еще возглавляемый Роналдом Куманом «Эвертон», упустив победу на последней минуте?