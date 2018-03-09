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9 марта, источник: Р-Спорт

Тренер «Барселоны» опроверг сообщения СМИ о желании Неймара вернуться

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде опроверг сообщения СМИ о том, что нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет вернуться в команду.

Источник: AP 2018

По данным Mundo Deportivo, бразильский форвард через несколько месяцев после перехода в «ПСЖ» предлагал свои услуги руководству «Барселоны», которую покинул летом прошлого года.

«Мне кажется, это чья-то фантазия, и мы не хотим знать, откуда она появилась и что будет дальше. Мы не собираемся комментировать слухи, поскольку знаем, что на этом все не закончится», — сказал Вальверде, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Форвард получил травму ноги 25 февраля и выбыл на срок до трех месяцев.

Представители бразильского нападающего летом прошлого года воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего Неймар перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента. Сумма стала рекордной в истории мирового футбола.

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