Тренер «Барселоны» опроверг сообщения СМИ о желании Неймара вернуться

Источник: AP 2018

По данным Mundo Deportivo, бразильский форвард через несколько месяцев после перехода в «ПСЖ» предлагал свои услуги руководству «Барселоны», которую покинул летом прошлого года.

«Мне кажется, это чья-то фантазия, и мы не хотим знать, откуда она появилась и что будет дальше. Мы не собираемся комментировать слухи, поскольку знаем, что на этом все не закончится», — сказал Вальверде, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Форвард получил травму ноги 25 февраля и выбыл на срок до трех месяцев.