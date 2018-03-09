Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Шахтёр» разгромил «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
«Шахтёр» на выезде разгромил «Ворсклу» в первом матче второго этапа украинской
«Шахтёр» на выезде разгромил «Ворсклу» в первом матче второго этапа украинской
Дублем в составе «Шахтёра» в первом тайме отметился нападающий Факундо Феррейра, гол с пенальти забил полузащитник Марлос.
«Шахтёр» набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице первой группы второго этапа чемпионата Украины. «Ворскла» (37) располагается на третьей позиции.