СМИ: Контракт Слуцкого с «Витессом» будет рассчитан на два года

Ранее сообщалось, что соглашение между Слуцким и клубом будет подписано после получения специалистом разрешения на работу в Нидерландах. Кандидатура 46-летнего российского специалиста является приоритетной для руководства «Витесса». В случае подписания контракта Слуцкий станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб.
«Слуцкий — отличный выбор, он открытый человек, харизматичный и прекрасно говорит по-английски, — сказал технический директор клуба Марк ван Хинтум. — Отлично, что у нас появилась возможность взять на пост главного тренера человека с международным опытом».
На данный момент команду возглавляет голландец Хэнк Фрейзер, с которым клуб впервые завоевал Кубок страны. Ожидается, что специалист перейдет в другой клуб после нынешнего сезона. «Витесс» после 26 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Слуцкий с августа 2015 года по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года, где сборная не сумела выйти в плей-офф. С октября 2009 года по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, трижды выиграв чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок России, в сезоне-2009/10 московский клуб под руководством Слуцкого дошел до ¼ финала Лиги чемпионов.
В июне 2017 года Слуцкий возглавил «Халл», став первым российским тренером в Англии. В декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. К этому моменту в турнирной таблице «Халл» занимал 20-е место (из 24) в чемпионшипе (второй по силе лиге чемпионата Англии), набрав 19 очков.