«Игроки спокойно могли махнуть пивка и закурить сигарету»: русский футболист — о «Витессе»

Источник: AFP 2018

Масалитин уехал играть за границу раньше Канчельскиса, Мостового и Шалимова — в 1990 году, перейдя в «Витесс» из ЦСКА. В Голландию он, 23-летний, прибыл в статусе лучшего бомбардира первой лиги чемпионата СССР, в 1989 году забив там 32 гола. За «Витесс» провел лишь пять нерезультативных матчей, после чего вернулся обратно в армейский клуб. Тем не менее, от голландского периода карьеры у Масалитина остались яркие впечатления.

— Когда я играл там, почти все клубы играли по схеме 4−3−3. Все детско-юношеские школы — и «Аякс», и «Фейеноорд» готовились по ней. От Арнема остались самые позитивные воспоминания, — говорит он.

— Уехал еще до распада Советского союза, причем отправился играть в футбол в капиталистическую страну, — рассказывает Масалитин. — Приехал молодой парень и смотрел на все с открытым ртом. Никаких сборов не было, а собирались только на тренировки, а в день матча подтягивались к началу. В остальное время принадлежал только себе. Было очень непривычно.

В Голландии с давних пор узаконены легкие наркотики. Масалитин уверяет: в «Витессе» никто из футболистов, несмотря на свободные нравы, ничего подобного не употреблял — во всяком случае, в открытую.

— Но, помню, всей командой записывали гимн клуба. Под это дело привезли два ящика «Хейнекена». Советскому парню было в диковинку все — что вместе пьют, общаются, поют. Никто не прятался, и футболист мог спокойно махнуть пивка и закурить сигарету после обеда, — говорит наш собеседник.

Масалитин приехал в Арнем не один, а с товарищем по ЦСКА — 21-летним Сергеем Крутовым. По словам бывшего армейского нападающего, его в «Витессе» называли ван Масом, а Крутова — Руудом Крутом.

— Хорошее было время, — рассказывает он. — К сожалению, там у нас не сложилось. Очень долго оформляли документы. Мы и сами приехали туда после отпуска неподготовленными. В одной из игр меня опекали персонально, и чернокожий защитник разогнался и как дал коленом в спину. В итоге — смещение позвоночного диска и защемление нерва. Не было точного диагноза, и после этого я не играл три с половиной месяца. Сезон закончился, мы впервые в истории клуба пробились в Кубок УЕФА.

— После отпуска я уехал в Россию, — продолжает Масалитин. — Сергей отправился назад, а я — нет, хотя контракт был подписан на два с половиной года. Для меня до сих пор остается тайной, почему меня не вернули. Потом, когда я переходил в другой клуб, «Витесс» получил комиссионные. Дальше поправился и вернулся в ЦСКА. Через игру забил пять мячей.

По данным голландского издания De Telegraaf, со следующего сезона главным тренером «Витесса» будет Леонид Слуцкий — сообщается, что стороны уже согласовали условия контракта. Владельцем арнемского клуба является российский бизнесмен Александр Чигиринский. Кроме того, «Витесс» неформально сотрудничает с английским «Челси» — а Роман Абрамович и Слуцкий, как известно, хорошо общаются.