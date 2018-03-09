Зидан: Бензема нравится всем, кто любит футбол

«Карим не должен останавливаться, потому что мы знаем, чего он достиг за девять лет в “Реале”. Я действительно люблю его как футболиста. Он делает очень много для нашей команды, а голы придут. Бензема нравится всем, кто любит футбол», — цитирует Зидана El Mundo.