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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан: Бензема нравится всем, кто любит футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вступился за форварда Карима Бензема, который часто подвергается критике со стороны болельщиков и СМИ.

Источник: РИА "Новости"

«Карим не должен останавливаться, потому что мы знаем, чего он достиг за девять лет в “Реале”. Я действительно люблю его как футболиста. Он делает очень много для нашей команды, а голы придут. Бензема нравится всем, кто любит футбол», — цитирует Зидана El Mundo.

В этом сезоне Бензема принял участие в 32 матчах, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.

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