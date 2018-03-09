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Зидан: Бензема нравится всем, кто любит футбол
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вступился за форварда Карима Бензема, который часто подвергается критике со стороны болельщиков и СМИ.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вступился за форварда Карима Бензема, который часто подвергается критике со стороны болельщиков и СМИ.
«Карим не должен останавливаться, потому что мы знаем, чего он достиг за девять лет в “Реале”. Я действительно люблю его как футболиста. Он делает очень много для нашей команды, а голы придут. Бензема нравится всем, кто любит футбол», — цитирует Зидана El Mundo.
В этом сезоне Бензема принял участие в 32 матчах, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.