Моуринью: Не рассматриваю соперничество с «Ливерпулем» как принципиальное

«Я отношусь к каждому матчу одинаково. Не очень хорошо разбираюсь в принципиальных матчах. Я никогда не рассматривал соперничество с «Миланом» как самое большое противостояние и никогда не считал «Атлетико» врагом. То же самое касается «Тоттенхэма» и «Арсенала».

Лично для меня это просто большой матч. Игра двух исторических клубов, известных не только в Англии, но и во всём мире. Сейчас важно брать очки в борьбе за место в первой четвёрке и за вторую строчку, которая лучше третьей или четвёртой. Я до сих пор не рассматриваю некоторые матчи как противостояние особых противников. Это большой матч просто потому, что в нём участвуют два больших клуба, — приводит слова Моуринью официальный сайт «Манчестер Юнайтед».