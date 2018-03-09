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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Не рассматриваю соперничество с «Ливерпулем» как принципиальное

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» поделился мнением о соперничестве двух команд.

Источник: AP 2018

«Я отношусь к каждому матчу одинаково. Не очень хорошо разбираюсь в принципиальных матчах. Я никогда не рассматривал соперничество с «Миланом» как самое большое противостояние и никогда не считал «Атлетико» врагом. То же самое касается «Тоттенхэма» и «Арсенала».

Лично для меня это просто большой матч. Игра двух исторических клубов, известных не только в Англии, но и во всём мире. Сейчас важно брать очки в борьбе за место в первой четвёрке и за вторую строчку, которая лучше третьей или четвёртой. Я до сих пор не рассматриваю некоторые матчи как противостояние особых противников. Это большой матч просто потому, что в нём участвуют два больших клуба, — приводит слова Моуринью официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч «МЮ» — «Ливерпуль» состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 10 марта.

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