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Кейн пообещал остаться в «Тоттенхэме» еще на один сезон
Футболист пообещал остаться в команде как минимум еще на один сезон, сообщает The Sun.
Футболист пообещал остаться в команде как минимум еще на один сезон, сообщает The Sun.
По данным источника, Кейн ожидает от руководства «Шпор» значительного повышения оклада. По нынешнему контракту футболист зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Ранее в руководстве «Тоттенхэма» отмечали, что намерены удержать всех своих лидеров. Стоимость Кейна ныне оценивается в 200 миллионов евро. Основным претендентом на британца называется мадридский «Реал».