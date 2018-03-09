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18:38 (мск), источник: Советский спорт

Кейн пообещал остаться в «Тоттенхэме» еще на один сезон

Футболист пообещал остаться в команде как минимум еще на один сезон, сообщает The Sun.

Источник: Reuters

По данным источника, Кейн ожидает от руководства «Шпор» значительного повышения оклада. По нынешнему контракту футболист зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее в руководстве «Тоттенхэма» отмечали, что намерены удержать всех своих лидеров. Стоимость Кейна ныне оценивается в 200 миллионов евро. Основным претендентом на британца называется мадридский «Реал».

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