Футбольная Италия простилась с Астори. Как это было

Источник: AFP 2018

Ее посетили итальянские футбольные звезды, а на площади перед церковью, где проходила служба, собралось около 7 тысяч болельщиков.

Отпевание капитана «Фиорентины» Давиде Астори прошло в старинной флорентийской базилике Санта-Кроче. Защитник был настоящей легендой клуба и любимым футболистом всего города. А потому сегодня во Флоренции официально объявлен траур. В школах и на рабочих местах попросили провести минуту молчания в честь 13-го номера «Фиорентины». 31-летний Астори умер 4 марта во сне в отеле в Удине перед игрой чемпионата Италии с «Удинезе».

Прощание с капитаном «Фиорентины» было запланировано на 10 часов утра. Но люди, пришедшие проститься с Астори, стали появляться на улицах за несколько часов до церемонии. Когда гроб с телом игрока везли к церкви, толпа то и дело скандировала: «Великий капитан». Появился и баннер: «Навсегда наш капитан». Всего на площади у входа в базилику собралось более семи тысяч человек — с флагами, шарфами и прочей символикой флорентийского клуба.

Службу в Санта-Кроче доверили вести архиепископу Флоренции Джузеппе Бетори. Почтить память Астори приехало много известных футболистов и тренеров. Среди них были Лучано Спаллетти, Джампьеро Вентура и Марко ван Бастен, Джанлуиджи Буффон и Франческо Тотти.

«Ювентус», как и «Фиорентина», прибыл на службу в полном составе, причем сразу после матча Лиги чемпионов в Лондоне, где обыграл «Тоттенхэм» (2:1). Защитник туринцев Джорджо Кьеллини победу на «Уэмбли» посвятил именно Астори.

«Я уже не раз плакал, Астори был потрясающим футболистом. Трудно справляться с эмоциями, ведь нужно концентрироваться на игре. Астори всегда будет в наших сердцах. И в четверг мы всей командой попрощаемся с ним в последний раз», — сказал Кьеллини, едва сдерживая слезы.

«Фиорентина» и «Кальяри», за которые Астори выступал с 2008 по 2016 годы, уже официально объявили, что изъяли из обращения 13-й номер. Таким образом клубы почтили память футболиста.

По данным итальянских СМИ, «фиалки» также выплатят семье Астори — вдове Франческе и двухлетней дочери Виттории — его зарплату по контракту, который действовал до 2019 года. Также существует информация, что «Фиорентина» может подписать с членами семьи Астори пожизненное соглашение, по которому каждый месяц будет переводить им деньги, равные зарплате Астори. Во флорентийском клубе защитник зарабатывал 1,3 миллиона евро в год. Причем в марте он должен был продлить контракт.

Согласно медицинскому заключению, Астори умер из-за болезни сердца. Но почему ее не выявили на медосмотрах, которые игроки проходят регулярно, пока неясно.

Медикам потребуется как минимум два месяца, чтобы выяснить, когда заболел Астори.

Футболист будет похоронен в своем родном городе — Сан-Пеллегрино-Терме (регион Ломбардия) в пятницу.