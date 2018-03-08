Футбольная Италия простилась с Астори. Как это было
В четверг в центре Флоренции состоялась церемония прощания с Давиде Астори.
В четверг в центре Флоренции состоялась церемония прощания с Давиде Астори.
Ее посетили итальянские футбольные звезды, а на площади перед церковью, где проходила служба, собралось около 7 тысяч болельщиков.
Отпевание капитана «Фиорентины» Давиде Астори прошло в старинной флорентийской базилике
Прощание с капитаном «Фиорентины» было запланировано на 10 часов утра. Но люди, пришедшие проститься с Астори, стали появляться на улицах за несколько часов до церемонии. Когда гроб с телом игрока везли к церкви, толпа то и дело скандировала: «Великий капитан». Появился и баннер: «Навсегда наш капитан». Всего на площади у входа в базилику собралось более семи тысяч человек — с флагами, шарфами и прочей символикой флорентийского клуба.
Службу в
«Ювентус», как и «Фиорентина», прибыл на службу в полном составе, причем сразу после матча Лиги чемпионов в Лондоне, где обыграл «Тоттенхэм» (2:1). Защитник туринцев Джорджо Кьеллини победу на «Уэмбли» посвятил именно Астори.
«Я уже не раз плакал, Астори был потрясающим футболистом. Трудно справляться с эмоциями, ведь нужно концентрироваться на игре. Астори всегда будет в наших сердцах. И в четверг мы всей командой попрощаемся с ним в последний раз», — сказал Кьеллини, едва сдерживая слезы.
«Фиорентина» и «Кальяри», за которые Астори выступал с 2008 по 2016 годы, уже официально объявили, что изъяли из обращения 13-й номер. Таким образом клубы почтили память футболиста.
По данным итальянских СМИ, «фиалки» также выплатят семье Астори — вдове Франческе и двухлетней дочери Виттории — его зарплату по контракту, который действовал до 2019 года. Также существует информация, что «Фиорентина» может подписать с членами семьи Астори пожизненное соглашение, по которому каждый месяц будет переводить им деньги, равные зарплате Астори. Во флорентийском клубе защитник зарабатывал 1,3 миллиона евро в год. Причем в марте он должен был продлить контракт.
Медикам потребуется как минимум два месяца, чтобы выяснить, когда заболел Астори.
Футболист будет похоронен в своем родном городе —
ЮЛИЯ ЯКОВЛЕВА