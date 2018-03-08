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14:54 (мск), источник: Р-Спорт

Около 7000 фанатов присутствовали на похоронах Давида Астори

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Около семи тысяч болельщиков пришли на похороны футболиста сборной Италии и «Фиорентины» Давида Астори, сообщает Football Italia.

Источник: AP 2018

Астори был найден мертвым в прошедшее воскресенье в отеле города Удине, где «Фиорентине» предстояло провести матч чемпионата Италии с местным «Удинезе». В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии.

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Помимо болельщиков на церемонию во Флоренции приехали футболисты и главный тренер туринского «Ювентуса», которые были встречены болельщиками «Фиорентины» аплодисментами.

Также проститься с Астори приехал главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти.

Ранее было принято решение, что все еврокубковые матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о футболисте «Фиорентины».

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