Около 7000 фанатов присутствовали на похоронах Давида Астори

Источник: AP 2018

Астори был найден мертвым в прошедшее воскресенье в отеле города Удине, где «Фиорентине» предстояло провести матч чемпионата Италии с местным «Удинезе». В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии.

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Помимо болельщиков на церемонию во Флоренции приехали футболисты и главный тренер туринского «Ювентуса», которые были встречены болельщиками «Фиорентины» аплодисментами.

Также проститься с Астори приехал главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти.