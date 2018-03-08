Около 7000 фанатов присутствовали на похоронах Давида Астори
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Около семи тысяч болельщиков пришли на похороны футболиста сборной Италии и «Фиорентины» Давида Астори, сообщает Football Italia.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Около семи тысяч болельщиков пришли на похороны футболиста сборной Италии и «Фиорентины» Давида Астори, сообщает Football Italia.
Астори был найден мертвым в прошедшее воскресенье в отеле города Удине, где «Фиорентине» предстояло провести матч чемпионата Италии с местным «Удинезе». В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии.
Помимо болельщиков на церемонию во Флоренции приехали футболисты и главный тренер туринского «Ювентуса», которые были встречены болельщиками «Фиорентины» аплодисментами.
Также проститься с Астори приехал главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти.
Ранее было принято решение, что все еврокубковые матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о футболисте «Фиорентины».