«Рома» снова попытается приобрести Мареза

Как сообщает Corriere dello Sport, в своих рядах алжирского футболиста хочет видеть «Рома», которая пыталась его приобрести ещё летом прошлого года.



В зимнее трансферное межсезонье Марез уже договорился о переходе с «Манчестер Сити», но «лисы» не отпустили его в стан «горожан», после этого игрок устроил забастовку и только спустя 10 дней вернулся к тренировкам в составе «Лестера».