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«Рома» снова попытается приобрести Мареза
Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез до сих пор имеет желание хочет покинуть английский клуб.
Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез до сих пор имеет желание хочет покинуть английский клуб.
Как сообщает Corriere dello Sport, в своих рядах алжирского футболиста хочет видеть «Рома», которая пыталась его приобрести ещё летом прошлого года.
В зимнее трансферное межсезонье Марез уже договорился о переходе с «Манчестер Сити», но «лисы» не отпустили его в стан «горожан», после этого игрок устроил забастовку и только спустя 10 дней вернулся к тренировкам в составе «Лестера».
В текущем сезоне хавбек провёл в АПЛ 27 матчей, забил девять мячей и сделал семь передач.