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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» снова попытается приобрести Мареза

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез до сих пор имеет желание хочет покинуть английский клуб.

Источник: AFP 2018

Как сообщает Corriere dello Sport, в своих рядах алжирского футболиста хочет видеть «Рома», которая пыталась его приобрести ещё летом прошлого года.

В зимнее трансферное межсезонье Марез уже договорился о переходе с «Манчестер Сити», но «лисы» не отпустили его в стан «горожан», после этого игрок устроил забастовку и только спустя 10 дней вернулся к тренировкам в составе «Лестера».

В текущем сезоне хавбек провёл в АПЛ 27 матчей, забил девять мячей и сделал семь передач.

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