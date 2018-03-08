Футболисты «Фиорентины» простились с капитаном команды Давиде Астори
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Фиорентины» в среду простились с капитаном команды Давиде Астори, который скончался 4 марта, сообщает АП.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Фиорентины» в среду простились с капитаном команды Давиде Астори, который скончался 4 марта, сообщает АП.
Астори был найден мертвым в прошедшее воскресенье в отеле города Удине, где «Фиорентине» предстояло провести матч чемпионата Италии с местным «Удинезе». В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии.
В среду тело Астори было возвращено во Флоренцию и доставлено в футбольный центр на окраине города. Похороны состоятся в четверг.
Как отмечает АП, в среду автобус с футболистами «Фиорентины» был встречен аплодисментами людей. Игроки команды зашли в тренажерный зал центра, чтобы увидеть тело Астори. Сотни людей стояли в очереди, чтобы попрощаться с капитаном «фиалок». Среди пришедших были капитан «Ромы» Даниэле Де Росси и делегация из «Торино», включавшая игроков команды Андреа Белотти, Лоренцо Де Сильвестри и Адема Ляйича.