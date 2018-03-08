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01:34 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Почеттино и Конте — кандидаты на пост главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино является основным кандидатом на пост наставника «ПСЖ», который освободится после увольнения испанского специалиста Унаи Эмери, сообщает Marca.

Источник: Reuters

По информации издания, дни Эмери в качестве главного тренера «ПСЖ» сочтены после того, как команда не смогла пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи ищет нового наставника для команды. «ПСЖ» рассматривает кандидатуры Почеттино и главного тренера «Челси» Антонио Конте, который собирается покинуть лондонцев по окончании сезона. При этом отмечается, что кандидатура Почеттино является более приоритетной из-за его приверженности к атакующему футболу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Аль-Хелаифи хотел бы, чтобы парижскую команду возглавил нынешний наставник «Реала» Зинедин Зидан.

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