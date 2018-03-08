СМИ: Почеттино и Конте — кандидаты на пост главного тренера «ПСЖ»

По информации издания, дни Эмери в качестве главного тренера «ПСЖ» сочтены после того, как команда не смогла пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи ищет нового наставника для команды. «ПСЖ» рассматривает кандидатуры Почеттино и главного тренера «Челси» Антонио Конте, который собирается покинуть лондонцев по окончании сезона. При этом отмечается, что кандидатура Почеттино является более приоритетной из-за его приверженности к атакующему футболу.