Новый тренер «Астаны» пригласил в свой штаб бывшего казахстанского защитника
Казахстанский специалист Александр Москаленко вошел в тренерский штаб «Астаны», сообщает официальный сайт клуба.
Казахстанский специалист Александр Москаленко вошел в тренерский штаб «Астаны», сообщает официальный сайт клуба.
41-летний Москаленко ранее работал в штабе «Кайсара» и был главным тренером «Булат-АМТ» из Темиртау. Этой зимой он возглавил «Экибастузец», но не успел провести ни одной игры.
В 2015 году Москаленко был признан лучшим тренером первой лиги, а в следующем сезоне вместе с «Кайсаром» вышел в
Продолжит работу в «Астане» болгарский тренер Саид Ибрагимов. К клубу он присоединился в 2014 году вместе с соотечественником Станимиром Стойловым. На родине Ибрагимов работал в «Ботеве», «Этар 1924» и «Литексом», с которым выигрывал Кубок Болгарии.
Напомним, в начале марта «Астану» покинул Станимир Стойлов, который возглавил сборную Казахстана. Новым главным тренером клуба был назначен казахстанец Григорий Бабаян, который входил в штаб Стойлова.