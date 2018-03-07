Новый тренер «Астаны» пригласил в свой штаб бывшего казахстанского защитника

Источник: Vesti.kz

41-летний Москаленко ранее работал в штабе «Кайсара» и был главным тренером «Булат-АМТ» из Темиртау. Этой зимой он возглавил «Экибастузец», но не успел провести ни одной игры.

В 2015 году Москаленко был признан лучшим тренером первой лиги, а в следующем сезоне вместе с «Кайсаром» вышел в премьер-лигу. В качестве защитника он выступал за родной «Булат», «Восток» из Усть-Каменогорска, «Женис», «Шахтер», «Алма-Ату» и «Кайсар».

Продолжит работу в «Астане» болгарский тренер Саид Ибрагимов. К клубу он присоединился в 2014 году вместе с соотечественником Станимиром Стойловым. На родине Ибрагимов работал в «Ботеве», «Этар 1924» и «Литексом», с которым выигрывал Кубок Болгарии.