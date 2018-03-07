О видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Cтарейший клуб Испании продадут за € 1
Cтарейший футбольный клуб Испании — «Рекреативо» — будет продан за € 1. Команда отметила 128-летие в декабре, но столкнулись с угрозой исчезновения
Cтарейший футбольный клуб Испании — «Рекреативо» — будет продан за € 1. Команда отметила 128-летие в декабре, но столкнулись с угрозой исчезновения
Тем не менее городской совет Уэльвы погасил задолженность. Как сообщает Daily Mail, компания Eurosamop уже договорилась о покупке всех акций клуба.
«Рекреативо» выступает в третьей по силе испанской лиге. В период с 2006 по 2009 год клубу удалось провести три сезона подряд в Примере, заняв в турнирной таблице 8-е, 16-е и 20-е места соответственно.