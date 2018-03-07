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7 марта, источник: Чемпионат.com

Cтарейший клуб Испании продадут за € 1

Cтарейший футбольный клуб Испании — «Рекреативо» — будет продан за € 1. Команда отметила 128-летие в декабре, но столкнулись с угрозой исчезновения из-за долгов в размере € 7,6 млн.

Источник: Reuters

Тем не менее городской совет Уэльвы погасил задолженность. Как сообщает Daily Mail, компания Eurosamop уже договорилась о покупке всех акций клуба.

«Рекреативо» выступает в третьей по силе испанской лиге. В период с 2006 по 2009 год клубу удалось провести три сезона подряд в Примере, заняв в турнирной таблице 8-е, 16-е и 20-е места соответственно.

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