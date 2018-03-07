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18:51 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Игрока чуть не выгнали с поля из-за его фамилии

Футболист Уотт неудачно представился арбитру.

Забавный случай произошел в одной из английских любительских лиг. Получилось смешное недоразумение.

Санчес Уотт, который играет за «Хемел Хемпстед», ударил по мячу после свистка. За это в футболе обычно дают желтую карточку, что и сделал судья.

Потом арбитр спросил у игрока фамилию, на что тот и ответил — «Уотт». В английском это слово означает вопрос «Что?». Поэтому рефери сначала решил, что футболист просто издевается и передразнивает его.

От гнева судьи и удаления с поля Санчеса Уотта спас капитан его команды, который успел вовремя объяснить все и разрядить ситуацию.

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Англия
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