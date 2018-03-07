На кого «ПСЖ» потратил 800 млн за 5 лет

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Летом 2012 года «ПСЖ» провёл первую мощную трансферную кампанию под топ-тренера — Карло Анчелотти. Команду пополнили Ибрагимович, Тьяго Силва, Верратти, Лавесси. Из молодёжной команды был взят в основу Адриен Рабьо. Зимой на полгода бесплатно пришёл Дэвид Бекхэм. Общий трансферный бюджет составил 145 млн евро. По итогам того сезона «ПСЖ» под руководством Анчелотти дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. Там парижский клуб уступил «Барселоне» по разнице мячей после двух ничьих. В конце сезона Анчелотти ушёл.

С тех пор прошло пять лет. Четвертьфинал остаётся высшим достижением «ПСЖ» в Лиге чемпионов при шейхах, которое удалось только повторить, но не превзойти.

Сезон-2013/14. Потрачено 136 млн евро

Пришли: Эдинсон Кавани, Маркиньос, Люка Динь, взят в основу Кингсли Коман. Новым тренером стал Лоран Блан. Под его руководством «ПСЖ» снова выиграл чемпионат, а также Кубок лиги. В Лиге чемпионов удалось повторить прошлогоднее достижение. В четвертьфинале французы уступили «Челси», обменявшись победами — 3:1 дома, 0:2 на выезде.

Сезон-2014/15. Потрачено 50 млн

«ПСЖ» попал под санкции ФФП. Клуб был ограничен в тратах, а его заявка на еврокубки урезана. В итоге был куплен только Давид Луис за 50 млн. Команда снова выиграла чемпионат и Кубок, а в Лиге чемпионов добралась до четвертьфинала. Где без вариантов дважды проиграла «Барселоне».

Сезон-2015/16. Потрачено 116 млн евро

Несмотря на расследование комиссии УЕФА, «ПСЖ» смог найти средства на нескольких игроков. Команду пополнили Ди Мария, Кюрзава, Орье и Трапп. На внутренней арене конкурентов не оказалось. Парижане выиграли чемпионат и оба Кубка. В Лиге чемпионов удалось пройти «Челси» в первом раунде плей-офф. В четвертьфинале бойцы Блана уступили другому клубу, который взорвал трансферный рынок — «Манчестер Сити». Англичане под руководством Мануэля Пеллегрини сыграли вничью на выезде и выиграли дома.

Сезон-2016/17. Потрачено 139 млн евро

Под нового главного тренера — Унаи Эмери — была проведена мощная закупка. В команду пришли Юлиан Дракслер, Гонсало Гуедеш, Гжегож Крыховяк, Хесе, Джовани Ло Чельсо, Бен-Арфа и Тома Мёнье. Серьёзное обновление, хотя не все новички в итоге пригодились. Гуедеш зимой уехал в аренду, Хесе, Крыховяк и Бен-Арфа не играли. В чемпионате Франции «ПСЖ» неожиданно уступил титул «Монако», хотя и выиграл Кубки. В Лиге чемпионов отдал первое место в группе «Арсеналу» и уже в первом раунде плей-офф налетел на «Барселону». После триумфальных 4:0 в первом матче случился унизительный разгром в ответном. Вылет из турнира после такой победы стал главной сенсацией турнира. До четвертьфинала «ПЖ» не добрался.

Сезон-2017/18. Потрачено 238 млн евро

Это не точная цифра. Аренда Килиана Мбаппе — формальность, опция выкупа должна быть активирована. Хотя он пока не стоил клубу ни копейки (на самом деле стоил — ему платят зарплату), футболист за 180 млн евро играет в Париже уже сейчас. И не потому что он не пригодился бывшему клубу. Так что фактически летом «ПСЖ» усилился на 418 млн евро.

Одного трансфера Неймара хватило, чтобы уничтожить футбольный рынок, но «ПСЖ» на этом не остановился. Понятно, что покупка вдобавок к Кавани ещё двух игроков суммарно на 400 млн была сделана не ради победы в чемпионате. А ради Лиги чемпионов. Тем не менее в чемпионате «ПСЖ» уверенно лидирует, а вот в Лиге чемпионов снова не добрался даже до четвертьфинала. Команда Эмери попала на «Реал» — клуб, который сам проводит не лучший сезон. Но два поражения показали, что и такому «Реалу» «ПСЖ» не ровня.

859 млн евро