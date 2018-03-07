На кого «ПСЖ» потратил 800 млн за 5 лет
Пять лет назад «ПСЖ» играл в ¼ ЛЧ. С тех пор потрачено более 800 млн. Но лучше не стало.
Пять лет назад «ПСЖ» играл в ¼ ЛЧ. С тех пор потрачено более 800 млн. Но лучше не стало.
Летом 2012 года «ПСЖ» провёл первую мощную трансферную кампанию под
С тех пор прошло пять лет. Четвертьфинал остаётся высшим достижением «ПСЖ» в Лиге чемпионов при шейхах, которое удалось только повторить, но не превзойти.
Сезон-2013/14. Потрачено 136 млн евро
Пришли: Эдинсон Кавани, Маркиньос, Люка Динь, взят в основу Кингсли Коман. Новым тренером стал Лоран Блан. Под его руководством «ПСЖ» снова выиграл чемпионат, а также Кубок лиги. В Лиге чемпионов удалось повторить прошлогоднее достижение. В четвертьфинале французы уступили «Челси», обменявшись победами — 3:1 дома, 0:2 на выезде.
Сезон-2014/15. Потрачено 50 млн
«ПСЖ» попал под санкции ФФП. Клуб был ограничен в тратах, а его заявка на еврокубки урезана. В итоге был куплен только Давид Луис за 50 млн. Команда снова выиграла чемпионат и Кубок, а в Лиге чемпионов добралась до четвертьфинала. Где без вариантов дважды проиграла «Барселоне».
Сезон-2015/16. Потрачено 116 млн евро
Несмотря на расследование комиссии УЕФА, «ПСЖ» смог найти средства на нескольких игроков. Команду пополнили Ди Мария, Кюрзава, Орье и Трапп. На внутренней арене конкурентов не оказалось. Парижане выиграли чемпионат и оба Кубка. В Лиге чемпионов удалось пройти «Челси» в первом раунде
Сезон-2016/17. Потрачено 139 млн евро
Под нового главного тренера — Унаи Эмери — была проведена мощная закупка. В команду пришли Юлиан Дракслер, Гонсало Гуедеш, Гжегож Крыховяк, Хесе, Джовани Ло Чельсо,
Сезон-2017/18. Потрачено 238 млн евро
Это не точная цифра. Аренда Килиана Мбаппе — формальность, опция выкупа должна быть активирована. Хотя он пока не стоил клубу ни копейки (на самом деле стоил — ему платят зарплату), футболист за 180 млн евро играет в Париже уже сейчас. И не потому что он не пригодился бывшему клубу. Так что фактически летом «ПСЖ» усилился на 418 млн евро.
Одного трансфера Неймара хватило, чтобы уничтожить футбольный рынок, но «ПСЖ» на этом не остановился. Понятно, что покупка вдобавок к Кавани ещё двух игроков суммарно на 400 млн была сделана не ради победы в чемпионате. А ради Лиги чемпионов. Тем не менее в чемпионате «ПСЖ» уверенно лидирует, а вот в Лиге чемпионов снова не добрался даже до четвертьфинала. Команда Эмери попала на «Реал» — клуб, который сам проводит не лучший сезон. Но два поражения показали, что и такому «Реалу» «ПСЖ» не ровня.
859 млн евро
Итого «ПСЖ» купил футболистов на 859 млн евро, считая Килиана Мбаппе. Но результаты в Европе не улучшились. Маркиньос, Давид Луис, Ди Мария, Дракслер, Кавани, Неймар, Мбаппе — все эти игроки не помогли улучшить результатов пятилетней давности. Которых «ПСЖ» добивался с Лавесси, Матюиди, Максвеллом, Мамаду Сако и Златаном Ибрагимовичем. Под руководством Карло Анчелотти.