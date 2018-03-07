О видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Салах пожертвовал £ 500 тыс. детской онкологической больнице в Египте
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил пожертвование детской больнице в Египте.
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил пожертвование детской больнице в Египте.
Как сообщает Daily Mail, Салах пожертвовал детской онкологической больнице в Египте £ 500 тыс. (€ 560 тыс.). Эта сумма пойдёт на покупку медицинского оборудования для лечения детей с раком костного мозга.
Ранее Салах частично оплатил операцию по пересадке костного мозга больного раком ребёнка.
Египтянин перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы». В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 28 матчей в английской