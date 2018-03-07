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15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах пожертвовал £ 500 тыс. детской онкологической больнице в Египте

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил пожертвование детской больнице в Египте.

Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, Салах пожертвовал детской онкологической больнице в Египте £ 500 тыс. (€ 560 тыс.). Эта сумма пойдёт на покупку медицинского оборудования для лечения детей с раком костного мозга.

Ранее Салах частично оплатил операцию по пересадке костного мозга больного раком ребёнка.

Египтянин перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы». В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге и забил 24 гола.

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