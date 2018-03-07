Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Как Клара Цеткин воспитывала детей
6 зданий, спроектированных женщинами
Поклонники обсуждают фото Димы Билана в нижнем белье
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Базель
Футбол. Еврокубки
6.03
ПСЖ1
Реал2
Футбол. Еврокубки
6.03
Ливерпуль0
Порту0
Футбол. Первый дивизион
8.03
Кубань
Тамбов
Футбол. Еврокубки
8.03
Атлетико
Локомотив М
Все события
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Кейт Миддлтон в «старом» пальто за $145 посетила Оксфорд
Поклонники обсуждают фото Димы Билана в нижнем белье
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
15:10 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Перелом Неймара станет самым дорогим в истории футбола

«ПСЖ» теряет огромные деньги.

Источник: AFP 2018

Сегодня уже трудно гадать, прошёл бы «ПСЖ» в следующую стадию Лиги чемпионов с Неймаром в составе. Кто-то утверждает, что атаки команды с бразильцем точно были бы острее, а кто-то с этим не соглашается.

Поспорить трудно разве что с тем, что перелом Неймара становится самым дорогим в истории футбола.

Как футболист переходил из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом, ещё все помнят. Неймару попросту дали денег для того, чтобы он якобы лично выкупил свой контракт у «Барселоны», заплатил все комиссии и отступные.

«ПСЖ» потратили тогда 276 миллионов евро. За первый же сезон в команде Неймару положено 50 миллионов зарплаты. Теперь бразилец не будет играть почти половину этого сезона. Если же считать, что с возрастом, с каждым новым сезоном футболист обесценивается, то пропорционально всему контракту первый сезон в Париже обошёлся клубу в 85 миллионов.

Не секрет также, что игрок уровня Неймара — это всегда ещё и рекламный актив. Он повышает популярность клуба и позволяет заработать на продаже атрибутики, привлекает новых фанатов. Когда футболист не играет, его популярность падает.

Все причины, из-за которых «ПСЖ» будет терять деньги во время лечения Неймара без сомнений делают его перелом самым дороги в футбольной истории.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь