Перелом Неймара станет самым дорогим в истории футбола

Сегодня уже трудно гадать, прошёл бы «ПСЖ» в следующую стадию Лиги чемпионов с Неймаром в составе. Кто-то утверждает, что атаки команды с бразильцем точно были бы острее, а кто-то с этим не соглашается.



Поспорить трудно разве что с тем, что перелом Неймара становится самым дорогим в истории футбола.



Как футболист переходил из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом, ещё все помнят. Неймару попросту дали денег для того, чтобы он якобы лично выкупил свой контракт у «Барселоны», заплатил все комиссии и отступные.



«ПСЖ» потратили тогда 276 миллионов евро. За первый же сезон в команде Неймару положено 50 миллионов зарплаты. Теперь бразилец не будет играть почти половину этого сезона. Если же считать, что с возрастом, с каждым новым сезоном футболист обесценивается, то пропорционально всему контракту первый сезон в Париже обошёлся клубу в 85 миллионов.



Не секрет также, что игрок уровня Неймара — это всегда ещё и рекламный актив. Он повышает популярность клуба и позволяет заработать на продаже атрибутики, привлекает новых фанатов. Когда футболист не играет, его популярность падает.