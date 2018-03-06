Масудов определился с тренерским штабом в «Атырау»
Главный тренер «Атырау» Вахид Масудов определился с тренерским штабом.
Главный тренер «Атырау» Вахид Масудов определился с тренерским штабом.
Ассистентом Масудова будет белорусский специалист Виталий Рашкевич, ранее работавший в молдавском «Шерифе» из Тирасполя.
Помимо Рашкевича, помогать 58-летнему специалисту будут тренер Юрий Ишутин (Казахстан) и трудящиеся в нашем клубе с прошлого сезона тренер по вратарям Срджан Солдатович (Сербия), тренер по индивидуальной подготовке Владимир Зиванович (Сербия), а также тренер по общей физической подготовке Куаныш Кабдулов (Казахстан).
Также кроме вышеперечисленных специалистов, обслуживающий персонал основной команды, входящий в администрацию, выглядит следующим образом: врач — Вадим Иванов (Казахстан), физиотерапевт — Андрей Переход (Беларусь), массажисты — Матяш Тот (Венгрия) и Артем Вавилин (Казахстан), администратор — Мирослав Приз (Казахстан), видеоинженер — Болатбек Жанабаев (Казахстан),