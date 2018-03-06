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15:07 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Зарплату Астори будет получать его семья

«Фиорентина» будет выплачивать зарплату умершего капитана его жене и дочери.

Источник: AP 2018

Руководство итальянской «Фиорентины» обязалось выплатить семье Давида Астори всю зарплату футболиста, которая полагалась бы ему по следующему контракту.

Информацию об этом уже подтвердил Президент НОК Италии Джованни Малаго.

Капитан «Фиорентины» Давид Астори, умерший во сне перед матчем Серии А с «Удинезе», должен был подписать новый двухлетний контракт со своим клубом уже в понедельник 5 марта. Астори получал бы 1,3 миллиона евро в год.

Вся сумма, которую футболист мог заработать, теперь будет передана его жене и двухлетней дочери.

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, проходящие на этой неделе, будут начинаться с минуты молчания в память об умершем футболисте.

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