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15:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Апелляционный комитет АБФФ отклонил апелляцию ФК «Крумкачы»

Апелляционный комитет АБФФ по клубному лицензированию рассмотрел апелляцию футбольного клуба Крумкачы по поводу решения не допустить воронов к процедуре лицензирования для участия в Высшей лиге чемпионата Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В результате апелляционный комитет отклонил апелляцию ФК Крумкачы, сообщает Трибуна. Вороны намерены подать еще одну апелляцию в Белорусский арбитражный комитет.

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В начале прошлой недели минский клуб не допустили к прохождению процедуры лицензирования в связи с систематическими нарушениями требований регламента АБФФ, которые выражались в несвоевременной подаче необходимых документов. Стоит отметить, что без прохождения процедуры лицензирования Крумкачы смогут принять участие только во Второй лиге. Предположительно, место воронов в Высшей лиге займет другая столичная команда — Торпедо.

Подготовил Вадим ШУНДАЛОВ

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