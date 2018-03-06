Апелляционный комитет АБФФ отклонил апелляцию ФК «Крумкачы»

В начале прошлой недели минский клуб не допустили к прохождению процедуры лицензирования в связи с систематическими нарушениями требований регламента АБФФ, которые выражались в несвоевременной подаче необходимых документов. Стоит отметить, что без прохождения процедуры лицензирования Крумкачы смогут принять участие только во Второй лиге. Предположительно, место воронов в Высшей лиге займет другая столичная команда — Торпедо.