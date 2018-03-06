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01:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» победил «Кристал Пэлас», уступая со счётом 0:2

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу манкунианцев.

Источник: Reuters

На 11-й минуте Эндрос Таунсенд вывел «орлов» вперёд. В начале второй половины игры Патрик ван Анхольт удвоил счёт. На 55-й минуте защитник гостей Крис Смоллинг отыграл один мяч, а на 76-й минуте Ромелу Лукаку восстановил статус-кво. В компенсированное арбитром время Неманья Матич принёс «МЮ» победу.

«Кристал Пэлас» (27 очков) занимает 18-е место в таблице АПЛ, «МЮ» (62) — второе.

Кристал Пэлас 2:3
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
5.03.2018, 23:00 Зрители: 25840 основной раунд: 29-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Жозе Моуринью
Голы
11′ Эндрос Таунсенд (К. Бентеке) 10
48′ Патрик ван Анхолт (Дж. Шлупп) 3
12 Крис Смоллинг (А. Валенсия) 55′
9 Ромелу Лукаку 76′
31 Неманья Матич 90+1′
Составы
Уэйн Хеннесси 13
Аарон Ван-Биссака 29
Патрик ван Анхолт 3
Джеймс Томкинс 5
Мартин Келли 34
75′ Эндрос Таунсенд 10
Лука Миливоевич 4
Джеймс Макартур 18
Александр Серлот 9
Кристиан Бентеке 17
80′ Джеффри Шлупп 15
Джайро Ридевалд 44
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
9 Ромелу Лукаку
7 Алексис Санчес
31 Неманья Матич 90+2′
14 Джесси Лингард
25 Антонио Валенсия 67′
8 Хуан Мануэль Мата
18 Эшли Янг 67′ 57′
23 Люк Шоу
39 Скотт Мактоминэй 45′ 42′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 8
3 Угловые 7
10 Фолы 8
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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