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«МЮ» победил «Кристал Пэлас», уступая со счётом 0:2
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура английской
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура английской
На 11-й минуте Эндрос Таунсенд вывел «орлов» вперёд. В начале второй половины игры Патрик ван Анхольт удвоил счёт. На 55-й минуте защитник гостей Крис Смоллинг отыграл один мяч, а на 76-й минуте Ромелу Лукаку восстановил
«Кристал Пэлас» (27 очков) занимает 18-е место в таблице АПЛ, «МЮ» (62) — второе.
|Кристал Пэлас
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2:3
Первый тайм: 1:0
|Манчестер Юнайтед
|Рой Ходжсон
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)