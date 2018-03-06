«МЮ» победил «Кристал Пэлас», уступая со счётом 0:2

На 11-й минуте Эндрос Таунсенд вывел «орлов» вперёд. В начале второй половины игры Патрик ван Анхольт удвоил счёт. На 55-й минуте защитник гостей Крис Смоллинг отыграл один мяч, а на 76-й минуте Ромелу Лукаку восстановил статус-кво. В компенсированное арбитром время Неманья Матич принёс «МЮ» победу.