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5 марта, источник: ТАСС

Матчи чемпионата Италии по футболу, перенесенные из-за смерти Астори, пройдут 3 и 4 апреля

ТАСС, 5 марта. Матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться 4 марта, перенесены на 3 и 4 апреля. Об этом сообщает Football Italia.

Единственным матчем 27-го тура, дата проведения которого неизвестна, стала встреча между «Миланом» и «Интером». «Милан» выступает в Лиге Европы и имеет шансы выйти в четвертьфинал, первый матч которого запланирован на 5 апреля.

Так как матч «Аталанты» с «Ювентусом» был перенесен из- за снегопада, то встреча «Аталанты» и «Сампдории» пройдет 11 апреля.

Воскресные матчи чемпионата Италии были перенесены в связи со смертью защитника и капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Футболист был найден мертвым в воскресенье в одном из номеров отеля La 'di Moret в городе Удине, где «Фиорентина» должна была сыграть в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Удинезе». Прокурор города Антонио де Николо в воскресенье сообщил, что причиной смерти футболиста стала остановка сердца «естественного характера», но в понедельник объявил об открытии уголовного дела по статье «непредумышленное убийство».

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