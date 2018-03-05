Чемпионат Италии в сезоне-2018/19 получит Boxing Day и зимнюю паузу

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— Следующий сезон серии А начнется 19 августа, а матч за Суперкубок Италии будет сыгран 12 августа. Место его проведения будет объявлено позже, — цитирует Football Italia Малаго. — В следующем сезоне будут две паузы — в сентябре и апреле. Кроме того, мы используем формат Boxing Day — матчи состоятся 22, 26 и 30 декабря, затем сезон возобновится 20 января.

13 января будет выделено под матчи Кубка Италии, формат также будет изменен. Для «сеянных» команд не будет привилегии в виде домашнего поля. Будет проводиться жеребьевка.